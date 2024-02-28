Türkiye'nin gizli anayasası olarak bilinen 'Kırmızı Kitap' güncelleniyor

Türkiye'de, devletin güvenlik politikalarının temelini oluşturan ve kamuoyunda 'Kırmızı Kitap' olarak bilinen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi'nin güncellenmesine yönelik çalışmalar başlatıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın direktifleri doğrultusunda, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği tarafından yürütülen bu süreçte, ilgili bakanlıklar ve kurumlarla görüş alışverişinde bulunuluyor.
Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu iç ve dış tehditleri detaylı bir şekilde sıralayan, devletin güvenlikle ilgili algı ve politikalarını belirleyen kritik bir dokümandır. Bu belge, değişen güvenlik tehditleri ve ortamına bağlı olarak periyodik olarak gözden geçirilir ve güncellenir. En son güncelleme, 30 Eylül 2019 tarihinde yapılmış ve bu toplantının ardından belgenin güncellenmiş hali onaylanmıştı.
NTV'de yer alan habere göre belge, Türkiye'nin içinde bulunduğu bölgesel ve global güvenlik ortamındaki değişimleri, tehditleri ve fırsatları değerlendirerek, ülkenin güvenlik stratejisini şekillendiriyor. Güncellenmesi planlanan belgenin, önümüzdeki dönemde Milli Güvenlik Kurulu'nun bir toplantısında ele alınarak, günümüzün güvenlik ihtiyaçlarına uygun olarak revize edilmesi bekleniyor.
Bu süreç, Türkiye'nin karşılaştığı güvenlik tehditlerine ve stratejik hedeflerine yönelik politikaların belirlenmesinde önemli bir adımı temsil ediyor. Güncellenen Milli Güvenlik Siyaseti Belgesi, ülkenin savunma ve güvenlik stratejilerinin belirlenmesinde kilit bir rol oynayacak ve Türkiye'nin gelecekteki güvenlik politikalarının temelini oluşturacak.
Kaynak: Karar
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.