Rus ve Ukraynalılar Antalya ve Alanya'yı terk ediyor: İşte rakamlar...

Rusya- Ukrayna savaşının hemen ardından akın akın Antalya ve Alanya'ya yerleşen Rus ve Ukraynalılar maddi yükün altından kalkamayarak ülkeyi terk etmeye başladı.

Türkiye’de toplam nüfus 31 Aralık 2023 tarihi itibarıyla 85 milyon 372 bin 377 kişi oldu. Yabancı nüfusun %48,6’sını erkekler, %51,4’ünü ise kadınlar oluşturuyor. En fazla göç veren ülkeler, Irak 217 bin 476 kişi (109 bin 851 erkek, 107 bin 625 kadın), Afganistan 164 bin 131 kişi (95 bin 538 erkek, 68 bin 593 kadın), Almanya 122 bin 388 kişi, Türkmenistan 104 bin 570 kişi, Rusya Federasyonu 102 bin 585 kişi, Iraklı nüfus %21 azaldı. Afgan nüfus %11,8 düştü.

GEÇİNEMEMEKTEN ŞİKAYETÇİLER

Rusya Federasyonu vatandaşı sayısı %32,2 geriledi. Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus 2023 yılında önemli bir düşüş gösterdi. Bu düşüşün en büyük nedenleri arasında Irak, Afganistan ve Rusya’daki siyasi gelişmeler ile ekonomik koşullar yer alıyor.