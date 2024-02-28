- Ekonomi

Rus ve Ukraynalılar Antalya ve Alanya'yı terk ediyor: İşte rakamlar...

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Türkiye genelinde büyük ekseriyeti Antalya ve Alanya'da ikamet eden Rus ve Ukrayna vatandaşları ülkeyi terk etmeye başladı. Savaşın ardından akın akın gelenler geri dönmeye ya da Avrupa ülkelerine girmeye başladı.

Rus ve Ukraynalılar Antalya ve Alanya'yı terk ediyor: İşte rakamlar... mask
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Rusya- Ukrayna savaşının hemen ardından akın akın  Antalya ve  Alanya'ya yerleşen Rus ve Ukraynalılar maddi yükün altından kalkamayarak ülkeyi terk etmeye başladı.

Türkiye’de toplam nüfus 31  Aralık  2023 tarihi itibarıyla 85 milyon 372 bin 377  kişi oldu. Yabancı nüfusun %48,6’sını erkekler, %51,4’ünü ise kadınlar oluşturuyor. En fazla göç veren ülkeler, Irak 217 bin 476 kişi (109 bin 851 erkek, 107 bin 625 kadın), Afganistan 164 bin 131 kişi (95 bin 538 erkek, 68 bin 593 kadın), Almanya 122 bin 388 kişi, Türkmenistan 104 bin 570 kişi, Rusya Federasyonu 102 bin 585 kişi, Iraklı nüfus %21 azaldı. Afgan nüfus %11,8 düştü.

GEÇİNEMEMEKTEN ŞİKAYETÇİLER

Rusya Federasyonu vatandaşı sayısı %32,2 geriledi. Türkiye’de ikamet eden yabancı nüfus 2023 yılında önemli bir düşüş gösterdi. Bu düşüşün en büyük nedenleri arasında Irak, Afganistan ve Rusya’daki siyasi gelişmeler ile ekonomik koşullar  yer alıyor.

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28 Şub 2024 - 14:05 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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