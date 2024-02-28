AYM'den CİMER'e bir iptal kararı daha: Neler oluyor?

Anayasa Mahkemesi (AYM); talep ve şikayetleri kamu kurum ve kuruluşlarına iletmeyi sağlamak amacıyla kurulan CİMER'in usul ve esaslarının Cumhurbaşkanlığı'nca çıkarılacak olan yönetmelikle belirlenemeyeceği gerekçe gösterilen itirazı kabul etti. AYM, 14 sayılı İletişim Başkanlığı Teşkilatı hakkındaki Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 3. maddesinin 3. fıkrasının iptaline karar verdi.

9 AY SONRA YÜRÜRLÜĞE GİRECEK

AYM, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk kararnamesi kapsamında CİMER hakkındaki düzenlemeleri de içeren kararnameleri iptal etti. AYM, CİMER'in işleyişi ve kurallarının Cumhurbaşkanlığı tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle belirlenmesine yönelik itirazı kabul etti ve bu yönde karar verdi. Bu karar, CİMER'in usul ve esaslarının yasal bir düzenleme ile belirlenmesi gerektiğine dikkat çekiyor. İptal kararı, 9 ay sonra yürürlüğe girecek.

DÜZENLEMELER ARASINDA NELER VAR?

Ayrıca, AYM'nin Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nin ilk düzenlemesine ilişkin 37 ayrı iptal kararı verdiği ve bu kararların Resmi Gazete'de yayımlandığı belirtildi. İptal edilen düzenlemeler arasında, Cumhurbaşkanına personel ataması, maaş düzenlemesi, hakim ve savcıların görevlendirmesi gibi yetkilerin yanı sıra Çevre ve Şehirçilik Bakanlığına belediyelere ait yetkilerin verilmesi gibi konular bulunuyor. İptal kararlarının gerekçesinde, Cumhurbaşkanı'nın temel haklara ilişkin düzenleme yapma yetkisinin olmadığı, bu tür düzenlemelerin ancak kanunla yapılabileceği vurgulandı.

Kaynak: KARAR