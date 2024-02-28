Macron NATO'yu birbirine kattı! Ukrayna teklifi şok etti

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda 'hiçbir şeyin dışlanmaması gerektiği' yönündeki açıklamalarının ardından, ABD, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere birçok NATO üyesi ülke, Ukrayna'ya asker göndermeyi düşünmediklerini belirtti. Paris'te Avrupalı liderlerle yapılan toplantının ardından Macron, Ukrayna'ya asker gönderilmesi konusunda Batı'da bir "fikir birliği" olmadığını ifade etti. Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, NATO birliklerinin Ukrayna'ya yerleştirilmesinin Rusya ile doğrudan bir çatışmaya yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu. Bu süreçte, Rus kuvvetlerinin Ukrayna'da yeni kazanımlar elde ettiği ve Kiev'in Batı'dan acilen daha fazla silah ve mühimmat talep ettiği gözlemleniyor.

Fransa lideri, hafta başında Ukrayna'ya yardım konusunu ele almak üzere ABD ve Kanada temsilcilerinin de katıldığı bir toplantı düzenledi. Bu toplantı, Rusya'nın Ukrayna işgalinin üçüncü yılına girdiği ve Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana yaşanan en büyük savaşın sona erme ihtimalinin görünmediği bir dönemde gerçekleşti. ABD Başkanı Joe Biden, askeri yardımın Ukrayna'nın zafer yolunda kritik öneme sahip olduğunu ve Ukraynalı askerlerin ihtiyaç duyduğu silah ve mühimmata kavuşmalarını sağlayacağını belirtti. Beyaz Saray, ABD'nin Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini açıkça ifade etti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz ve İngiltere Başbakanı Rishi Sunak da benzer açıklamalarda bulunarak, Ukrayna'ya büyük ölçekli asker konuşlandırma planlarının olmadığını kaydetti. İtalya Başbakanı Giorgia Meloni de Ukrayna'ya desteğin, Avrupa veya NATO ülkelerinden birliklerin varlığını içermediğini vurguladı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna'ya asker gönderilmesi fikrini daha önce reddetmiş, ancak ittifakın Ukrayna'yı desteklemeye devam edeceğini belirtmişti. Bu durum, Rusya'nın Ukrayna'dan çok daha büyük askeri güce sahip olduğu bir dönemde, Batılı müttefiklerin modern silahlara önemli ölçüde bağımlı olan Ukrayna'ya yardımlarının boyutunu ortaya koyuyor.

Almanya merkezli Kiel Enstitüsü'ne göre, ABD Ukrayna'ya en fazla askeri yardımda bulunan ülke konumunda. Biden, ABD Kongresi'ni Ukrayna için önemli bir yardım paketini onaylamaya çağırdı, ancak paket şu an ABD Temsilciler Meclisi'nde bekliyor. Avrupa Birliği'nin de Ukrayna'ya 1 milyon top mermisi gönderme hedefi henüz gerçekleşmedi. Paris'teki toplantıda, üçüncü ülkelerden mühimmat satın alınması konusunda ilerleme kaydedildiği bildirildi.

Kaynak: Karar