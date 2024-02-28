Kredi kartı sahiplerine kötü haberler üst üste geliyor: Büyük zam geldi, işte iptal ettirmenin yolları

Kredi kartlarına yapılan yüzde 70'li zam kararı sonrası vatandaşlar 'Kredi kartımı nasıl iptal ettirebilirim' sorularını araştırmaya başladı. Kredi kartı iade için ne yapmalı, uzman isim adım adım yapılacakları anlattı.

KREDİ KARTLARINDA TAKSİT KALDIRILIYOR MU?

Kredi kartlarına taksitlerin kaldırılacağı iddia edilirken Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'ten açıklama geldi. Bakan Şimşek, "Lütfen bizden duymadığınız hiçbir habere itibar etmeyiniz." dedi. Kredi kartlarına taksitin kaldırıp kaldırılmayacağı konuşulurken bankalardan kart aidatlarına fahiş zam geldi. 2024 yılı kart zamları yüzde 70'i buldu.

50 MİLYAR LİRA AİDAT TOPLUYORLAR

Türkiye'de kullanımda olan 117.7 milyon kredi kartı var. Bankaların kasasına aidatlarla yaklaşık 50 milyar lira giriyor.

1500 TL'YE ÇIKAN AİDATLAR VAR

Bankalar 2024 yılında kredi kartı aidatlarına yüzde 70 zam yaptı. Aidat tutarı 400 lira ve 1500 lira arasında aidat tutarı değişiyor.

BANKALAR KART SAHİBİ İLE PAZARLIK YAPMALI

ATV Haber'e konuşan Tüketici Konfederasyonu Başkanı Aydın Ağaoğlu, "Hukuka aykırı şekilde birkaç bankanın kasasına aktarılan meblağ. Neden hukuka aykırı diyorum? Tüketicinin korunması hakkındaki kanun diyor ki; bankalar kart aidatı alacaksa tüketiciyle müzakere etmeli." dedi. Ağaoğlu şunları kaydetti:

"Ondan önce de bankalara kanunun verdiği ödev mutlaka aidatsız kartı teklif etmeleri"

AİDAT KANUN DIŞI

Müşteriler bankalarını aradıklarında çoğunlukla itiraz ve pazarlıkla karşılaşıyorlar. Bankalar onlara para puan yüklemek, aidatın yarısını ya da belirli bir yüzdesini almak için çeşitli teklifler sunuyor. Müşteri bu teklifleri kabul etmezse aidatı alacaklarmış gibi düşündürüyorlar. Bu da aslında kanun dışı.



Ağaoğlu konuyla ilgili, "Tüketici kabul ediyorsa aidat yasal. Ancak tüketici bu pazarlıklara hayır dese dahi kart aidatının iadesi gerekiyor" değerlendirmesini yaptı.

KREDİ KARTI AİDATI NASIL GERİ ALINIR?

Ağaoğlu iade sürecinde dikkat edilmesi gerekenleri de şöyle anlattı:

"Önce bankaya yazılı olarak başvursun. Bununla yetinmeyip tüketici hakem heyetlerine internet üzerinden, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kurulu'na da e-Devlet üzerinden şikayette bulunulmasında fayda var.

"Bir ay zarfından giderilmediği takdirde her bir kart ücretiyle ilgili bankaya uygulanacak idari para cezası 55 milyon liradır."