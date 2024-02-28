Meteoroloji Genel Müdürlüğü'ne göre il ve ilçelerde 5 günlük hava durumu tahmini belli oldu. MGM tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; bugün yurt genelinde yağış beklenmezken sıcaklığın, Batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, doğu kesimlerde mevsim normalleri civarında, Doğu Anadolu'nun doğusunda yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Öte yandan sabah saatlerinde İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Alanya'nın yüksek kesimleri dahil birçok ilde sis ve pus bekleniyor.

Batı Karadeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Akdeniz'in iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ÇIĞ TEHLİKESİNE DİKKAT!

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsü bulunan yerlerde çığ tehlikesi bulunuyor.

Rüzgarın genellikle güneyli, güneydoğu kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Hakkari çevreleri ile Şırnak'ın doğusu ve Van'ın güneyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat), yüksek ve dağlık kesimlerde zaman zaman kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Karar