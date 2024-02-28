Antalya'da zabıtaların "mobbing" kavgası can aldı

Antalya’da zabıtaların mobbing kavgasında kan aktı. Olay, saat 13.30 sıralarında Muratpaşa ilçesinde yaşandı. Mahallede tahliye edilen bir binada hırsızlık yaşanmaması için görevli bulunan Muratpaşa Belediyesi zabıta memurları İsmail Kanmaz ve Erdal Vuran arasında iddiaya göre mobbing nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Erdal Vuran, ekmek bıçağıyla İsmail Kanmaz’ı sırt ve boyun bölgesinden 7 kez bıçakladı.

Çevredekiler araya girip, 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulunuldu. Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalenin ardından Kanmaz’ı ambulansla hastaneye götürdü.

Ancak Kanmaz, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Erdal Vuran ise gözaltına alınarak, polis merkezine götürüldü. Olayda kullanılan ve çöp kutusuna atılan bıçağa da polis tarafından el konuldu.

BAŞKAN UYSAL'DAN AÇIKLAMA

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, acı olayın ardından yaptığı açıklamada, "Bugün yaşanan vahim bir olay sonucu kaybettiğimiz Zabıta Memurumuz İsmail Kanmaz için 28 Şubat Çarşamba günü saat 11.30’da belediye binamızda cenaze töreni düzenlenecektir. Merhum İsmail Kanmaz’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun." dedi.

Kaynak: DHA