Manken Simurg Sarsılmaz muhtar adayı oldu

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde fark bir heyecan daha yaşanacak. Büyük bir çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu muhtar adaylığı için ilk kez bir kadın model Diyarbakır'dan adaylığını açıkladı.
KAYNARTEPE MAHALLE MUHTARLIĞINA ADAY OLDU
Simurg Sarsılmaz, Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olduğunu belirtti. Başarının yolu çalışmaktan ve samimiyetten geçtiğini vurgulayan Sarsılmaz, 4 erkek adaya karşı yarışacak.
KARARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Sarsılmaz kararını sosyal medya platformu X üzerinden duyurarak "Diyarbakır bağlar Kaynartepemuhtar adayı! Oylarınıza talibim" ifadelerini kullandı.
Kaynak: Sondakika
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.