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Manken Simurg Sarsılmaz muhtar adayı oldu

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31 Mart yerel seçimleri öncesi Diyarbakır'da dikkat çeken bir gelişme yaşandı. manken Simurg Sarsılmaz, Bağlar ilçesi Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday oldu. 4 erkek adaya karşı yarışacak olan Sarsılmaz adaylığını X hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Manken Simurg Sarsılmaz muhtar adayı oldu mask
Manken Simurg Sarsılmaz muhtar adayı oldu
Manken Simurg Sarsılmaz muhtar adayı oldu
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 31 Mart yerel seçimlerinde fark bir heyecan daha yaşanacak. Büyük bir çoğunluğunu erkeklerin oluşturduğu muhtar adaylığı için ilk kez bir kadın model Diyarbakır'dan adaylığını açıkladı.

Manken Simurg Sarsılmaz muhtar adayı oldu

KAYNARTEPE MAHALLE MUHTARLIĞINA ADAY OLDU

Simurg Sarsılmaz, Kaynartepe Mahalle muhtarlığına aday olduğunu belirtti. Başarının yolu çalışmaktan ve samimiyetten geçtiğini vurgulayan Sarsılmaz, 4 erkek adaya karşı yarışacak.Manken Simurg Sarsılmaz muhtar adayı oldu

KARARINI SOSYAL MEDYADAN DUYURDU

Sarsılmaz kararını sosyal medya platformu X üzerinden duyurarak "Diyarbakır bağlar Kaynartepemuhtar adayı! Oylarınıza talibim" ifadelerini kullandı.Manken Simurg Sarsılmaz muhtar adayı oldu

Kaynak: Sondakika

# Mart, Sosyal, Kadın

28 Şub 2024 - 08:32 - Magazin

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