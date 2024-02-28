AK Partili yetkili merakla beklenen açıklamayı duyurdu: Emekliler için harekete geçildi!

Gazeteci Cem Küçük, TGRT Haber’de sunduğu “Günaydın Türkiye” programında , Türkiye Gazetesi'nden Yücel Kayaoğlu'nun 'Emeklilerin gönlü alınacak' başlıklı haberine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

Yücel Kayaoğlu'nun yazısında yer alan detaylara göre AK Parti tarafından yapılan araştırmalar sonucu partiye 65 yaş üstü seçmenin verdiği desteğin azalmaya başladığı belirlendi.

Ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu düşüşün yaşandığını belirtilirken AK Parti’nin bu düşüşün önüne geçilmesine yönelik neler yapılabileceğini masaya yatırdığı öğrenildi.

AK Parti tarafından konuya ilişkin yapılan değerlendirmede 65 yaş üstü seçmenin partinin seçme tabanında önemli bir yer tuttuğu belirtilirken ekonomik sıkıntılar nedeniyle bu seçmenin partiden uzaklaşmaya başladığının altı çizildi.

Bu seçmenin AK Parti’ye oy vermek istemediği ancak başka partiye de gitmiyor değerlendirmesi yapılan toplantıda seçmenin muhalefetten zaten umudu kestiği ve bir bölümü sandığa gitmeye soğuk baktığı ifade edildi.

En düşük emekli aylığının 10 bin liraya çıkarılması, Cumhuriyetin 100'üncü yılı sebebiyle emeklilere verilen 5 bin lira ikramiye, yine bayramlarda ödenen ikramiyenin 2 bin liradan 3 bin liraya çıkarılmasının yeterli olmayacağını savunan kurmaylar, buna rağmen uygulanan ekonomik programa bağlı kalınmasının zorunlu hale geldiğini dile getiriyor.

Bayram ikramiyelerinin 5 bin lira olması konusunda bütün seçeneklerin masaya yatırılmasına rağmen, bütçe imkanlarının bunu mümkün kılmadığını hatırlatan parti kaynakları, ikramiye 3 bin liraya çıkarılırken bile şartların zorlandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı tarafından 2024 yılının 'Emekliler Yılı' ilan edilmesinin ve belli bir program dahilinde emeklilere yönelik yeni sosyal projelerin uygulamaya alınmasının beklendiğini ifade eden AK Parti kurmayları "Yerel seçimlerde bizi en çok zorlayacak kesim emekliler olacak. Bunu anketlerde de görüyoruz. Anadolu'da daha rahatız. Fakat büyükşehirlerde 65 yaş üstü seçmen konusunda bazı sıkıntılarımız olduğunu görüyoruz" tespitini yaptı.

"31 MART SEÇİMLERİNDE ANLAYACAĞIZ"

Bununla ilgili değerlendirmelerde bulunan gazeteci Cem Küçük, "Bizlerin yaptığı tespitin aynısını AK Parti'de yapmış. Zaten bu sıkıntıları görmemeleri mümkün değil. Seçime nasıl yansıyacak? Göreceğiz. AK Parti'ye oy vermese bile muhalefete gitmiyor bu seçmen grubu. Ama nereye gidiyorlar? Onu da 31 Mart seçimlerinde anlayacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Kamu Son Haber