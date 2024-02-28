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Yargıtaydan emsal karar: Artık Whatsapp'ta bunu yapmanın bedeli ağır olacak!

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Yargıtay WhatsApp yazışmalarına ilişkin emsal bir karara imza attı. Bursa 3. Ticaret Mahkemesi'nde görülen bir alacak davasında emsal karar verildi.

Yargıtaydan emsal karar: Artık Whatsapp'ta bunu yapmanın bedeli ağır olacak! mask
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Söz konusu davada taraflardan biri delil olarak WhatsApp yazışmalarını mahkemeye sundu.

Davada mahkeme yazışmaların delil başlangıcı olarak kabul edilebileceğine değerlendirdi. Ancak tek başına yazışmaları yeterli görmedi.

WHATSAPP YAZIŞMALARI DELİL OLARAK SAYILDI

Mahkeme dosyayı karara bağlayarak senet olmadığı için yazışmaları delil olarak saymadı. Böylece mahkeme davanın reddine karar verdi. Mahkemenin bu kararı Yargıtay’a taşındı.

Yargıtay 2.Hukuk Dairesi, WhatsApp yazışmalarının artık delil başlangıcı yerine birçok davada olduğu gibi doğrudan delil olarak kabul edilmesi gerektiğine karar verdi.

Yargıtay yerel mahkemenin kararına bozarak WhatsApp yazışmaları ile ilgili emsal karara imza attı.

MAHKEMELER BU KARARI DİKKATE ALMALI

Konuya ilişkin konuşan Hukukçu Alperen Kadıoğlu, 2024 itibarıyla 23 bin 450 TL üzerindeki alacak davalarında senetle ispat zorunluluğu olduğunu ve bu davaların tanıkla ispatı mümkün olmadığını söyledi.

Bugüne kadar Yargıtay kararlarında telefon, SMS kayıtları, e-posta konuşmaları, imzasız el yazılı evraklar hatta imzasız sadece paraf taşıyan belgeler delil başlangıcı olarak kabul edildiğini hatırlatan Kadıoğlu, bu kararla birlikte alacak uyuşmazlıklarında WhatsApp konuşmaları kesin delil olarak mahkeme tarafından dikkate alınması gerektiğini belirtti.

Kaynak: Kamu Son Haber

# ilgili, 2024, Karar

28 Şub 2024 - 04:48 - Gündem

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