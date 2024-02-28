Tapu sahiplerine duyuruldu: Teker teker iade ediliyor! Yanlış hesaplandı...

Kamu Denetçiliği Kurumu milyonlarca tapu sahibinin yanlışlıkla ödedikleri vergilerin geri ödenmesi gerektiğini ortaya çıkardı. Üstelik geriye dönük 5 yıla kadar ödediğiniz paraları geri isteme hakkınız bulunuyor. Ödediğiniz vergiler Kamu Denetçiliği Kurumu kararı ile toplu olarak hesabınıza geri yatırılıyor.

Milyonlarca ev sahibine güzel bir haber geldi. Eğer tek tapu sahibi olduğunuz halde kanunları bilmediğiniz için her sene vergi ödediyseniz geriye dönük ödediğiniz paraları geri alabilirsiniz. Bu toplu geri ödeme özellikle emekli ev sahiplerini yakından ilgilendiriyor. Çünkü bu hatayı en çok emekli ev sahipleri yapıyor.

MUAF OLDUĞU HALDE KONUT VERGİSİ ÖDEYEN ÇOK KİŞİ VAR

Vergi muafiyeti hakkında bilgisi olmayan milyonlarca topu sahibinin vergi ödemesi yaptığı ortaya çıktı. Eğer siz de vergi ödeyenler arasındaysanız ödediğiniz 5 yıllık vergiyi bir kerede geri alma hakkınız var. Bu paraları geri almanızın tek şartı ise tapunuzun muaf tapular listesinde olması.

Ev tapusu olan vatandaşların emlak vergisini düzenli olarak her yıl ödemesi gerekiyor. Ancak birçok vergi türünde olduğu gibi konut vergisinde de Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı'nın tanıdığı vergiden muaf durumlar bulunuyor.

Vergisi muaflık denildiğinde hemen akla engelli vatandaşların birçok vergiden muaf olduğu akla geliyor. Ancak konut vergisi konusunda engelli vatandaşların dışında da birçok kişinin emlak vergisi ödemesi gerekmiyor. Anca emlak vergisinden muaf olduklarını bilmeyenler ödeme yapmaya devam ediyor.

MİLYONLARCA KİŞİ MUHAF LİSTESİNDE AMA BİLMİYOR

Siz de vergi mükellefi olmadığınız halde konut vergisi ödeyenlerden olabilirsiniz. Eğer böyle bir duruma düştüyseniz üzülmeyin, Kamu Denetçiliği Kurumu KDK'nın verdiği emsal karara bir göz atmanız paranızı geri almanız için yeterli olacak.

KDK, bu gibi durumlarda vatandaşların parasının göre ödenmesine karar verdi. Öyle ki bu karar neredeyse ev sahibi olan tüm emeklileri bire bir ilgilendiriyor.

KİMLER MUAF LİSTESİNDE?

Vergi kanununa göre emeklilerin, ev hanımlarının, tapu sahibi olup da işsiz olanların, şehit eşi ve yetimlerinin, gazilerin ve engellilerin konut vergisinden muafiyetleri var. Yani tek bir eviniz var, yıllarca bu ev için konut vergisi ödediniz, ancak emekli oldunuz halde ödemeye devam ettiyseniz, hemen başvuru yapıp paranızı geri isteyin. Sadece bir evi bulunan kişilerin emekli olduktan sonra konut vergisi ödemesine gerek yok.

TEK EV ŞARTI NE ANLAMA GELİYOR? KİMLERİ KAPSIYOR?

Ancak tek başına emekli, işsiz, dul, yetim ya da gazi olmanız konut vergisinden kurtulduğunuz anlamına gelmiyor. Aynı zamanda sadece bir eviniz olması gerekiyor. Buna tek ve kuralı deniliyor. Tek ev eviniz varsa devletin ödediği dışında bir maaşınız olmaması halinde ya da hiç gelirinizin olmaması halinde vergiden muaf oluyorsunuz.

Bir diğer önemli bir şartsa sahibi olduğunuz tek evin 200 metrekare büyüklüğünü aşmaması gerekiyor. Yani eviniz 200 metrekareden büyük ise yine tek ev olsa da, diğer şartları sağlasanız da lükse girdiği için konut vergisi ödemeye devam etmeniz gerekiyor.

Kaynak: Kamu Son Haber