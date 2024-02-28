Faturası fazla gelenler fırsat bu fırsat: Başvuran herkese indirim desteği! Sadece kimlik ile...

5 veya daha fazla kişilik bir hane için ise 150 kWh'lik elektrik tüketimi için aylık 260.19 TL'lik fatura desteği sunulacak.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYD) tarafından düzenlenen merkezi yardım ve aylıklarla ilgili hak sahipliği tespit edilen ve bu hak sahipliğinin devam ettiği haneler, elektrik tüketim desteğinden aylık 260 TL'ye kadar faydalanabilecekler.

Bu kapsamda 1-2 kişilik muhtaç hanelere 75 kilovaatsaat (kwh) elektrik karşılığı 130.09 TL, 3 kişilik hanelere 100 kwh karşılığı 173.46 TL, 4 kişilik hanelere 125 kwh karşılığı 216.82 TL, 5 kişi ve daha fazla kişilik ailelere 150 kwh karşılığı aylık 260.19 TL elektrik fatura desteği verilecek.

Ortalama fatura yardım tutarı 200 TL olarak hesaplandığında, aylık olarak yaklaşık 800 milyon TL ve yıllık olarak ise yaklaşık 10 milyar TL tutarında elektrik faturası devlet tarafından karşılanmış olacak.

KİMLER FAYDALANABİLECEK?

Düzenli sosyal yardım programlarından faydalanan ihtiyaç sahibi haneleri kapsayan söz konusu destek programından, 65 yaşını doldurmuş muhtaç kişiler, düzenli merkezi yardım alanlar, eşi vefat etmiş kadınlar, muhtaç asker aileleri, öksüz ve yetimler, kronik hastalık yardım programından faydalananlar yararlanabiliyor.

SADECE KİMLİK YETİYOR

Başvuru yapmak isteyenlerin herhangi bir kuruma gitmeleri gerekmiyor. Sadece kimlik kartı ve elektrik faturasıyla birlikte PTT şubesine gitmeleri yeterli olacaktır.

Düzenli sosyal yardım almaya hak kazanan hanelerin hak sahipliği kararı doğrulandıktan sonra, sistem üzerinde aylık düzenli kontrolleri gerçekleştiriliyor ve ödemeler hazırlanıyor.

Hak sahiplerinin kendi evlerinde kiracı olarak oturmaları ve elektrik sayaçlarının ev sahibine ait olması, destek almasına engel oluşturmuyor.

Hak sahibi, bakanlığın sistemine kayıtlı olduğu sürece, başka belgelere ihtiyaç duymadan destek alabiliyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, daha önce bakanlığının bütçe görüşmeleri sırasında İhtiyaç Sahibi Hanelere Elektrik Tüketim Desteği Verilmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı'na göre desteklemelerin devam ettiğini belirterek, "Bu bağlamda, 2019'dan bugüne kadar 19.2 milyar TL'lik bir elektrik tüketim desteği verdik. Diğer taraftan, bu yıl da hâlen devam eden ısınma amaçlı kömür desteği kapsamında geçtiğimiz yıl 1.9 milyon haneye 1.7 milyon ton kömür desteği sağladık. Geçen yıl 634 milyon lira tutarında doğalgaz tüketim desteğinde bulunduk" demişti.

Kaynak: Kamu Son Haber