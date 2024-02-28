Emekli promosyonlarına güncelleme: İşte yeni rakam

İŞTE BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI:
ING TÜRKİYE
Emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyanlar, maaşlarına göre 10 bin TL’ye varan nakit promosyon elde edecek. Ek olarak, emekli maaşını ilk kez taşıyanlar, vadesiz hesaplarında verecekleri otomatik fatura talimatlarına 5 bin TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak totalde 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatını elde edebiliyor.
AKBANK
Emekli maaşını 29 Şubat tarihine kadar Akbank’a taşıyan ve 3 sene boyunca aynı bankadan maaş almayı kabul eden emekliler, 10 bin TL’ye varan promosyondan yararlanabilir.
GARANTİ BBVA
Emekli maaşını 29 Şubat’a kadar Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere, 7 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ek olarak, kredi kartı ile 500 TL harcamalarına bin TL bonus fırsatı sunuluyor.
İŞ BANKASI
1 Ocak - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklileri, 7 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.
Kaynak: Kamu Son Haber
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.