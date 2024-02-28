Emekli promosyonlarına güncelleme: İşte yeni rakam

İŞTE BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI:

ING TÜRKİYE

Emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyanlar, maaşlarına göre 10 bin TL’ye varan nakit promosyon elde edecek. Ek olarak, emekli maaşını ilk kez taşıyanlar, vadesiz hesaplarında verecekleri otomatik fatura talimatlarına 5 bin TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak totalde 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatını elde edebiliyor.



AKBANK

Emekli maaşını 29 Şubat tarihine kadar Akbank’a taşıyan ve 3 sene boyunca aynı bankadan maaş almayı kabul eden emekliler, 10 bin TL’ye varan promosyondan yararlanabilir.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını 29 Şubat’a kadar Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere, 7 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ek olarak, kredi kartı ile 500 TL harcamalarına bin TL bonus fırsatı sunuluyor.

İŞ BANKASI

1 Ocak - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklileri, 7 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Kaynak: Kamu Son Haber