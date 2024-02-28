- Ekonomi

Emekli promosyonlarına güncelleme: İşte yeni rakam

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2024 yılında emekli maaş promosyonları güncellenmeye devam ediyor. Bankalar, emeklilere taahhüt ettikleri süre boyunca maaşlarını aynı bankadan alacaklarına dair söz verenlere nakit promosyon ödemeleri sunuyor. Başvurular için son tarih 29 Şubat olarak belirlenmiş durumda.

Emekli promosyonlarına güncelleme: İşte yeni rakam mask
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İŞTE BANKALARIN GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI:

ING TÜRKİYE

Emekli maaşını ING Türkiye’ye taşıyanlar, maaşlarına göre 10 bin TL’ye varan nakit promosyon elde edecek. Ek olarak, emekli maaşını ilk kez taşıyanlar, vadesiz hesaplarında verecekleri otomatik fatura talimatlarına 5 bin TL’ye varan ek nakit promosyon kazanarak totalde 15 bin TL’ye varan nakit promosyon fırsatını elde edebiliyor.


AKBANK

Emekli maaşını 29 Şubat tarihine kadar Akbank’a taşıyan ve 3 sene boyunca aynı bankadan maaş almayı kabul eden emekliler, 10 bin TL’ye varan promosyondan yararlanabilir.

GARANTİ BBVA

Emekli maaşını 29 Şubat’a kadar Garanti BBVA’ya taşıyan emeklilere, 7 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ek olarak, kredi kartı ile 500 TL harcamalarına bin TL bonus fırsatı sunuluyor.

İŞ BANKASI

1 Ocak - 29 Şubat 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya ile ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası’nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklileri, 7 bin 500 TL’ye varan nakit promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.

Kaynak: Kamu Son Haber

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28 Şub 2024 - 03:51 - Ekonomi

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