28 Şub 2024 - 03:31- Ekonomi G:

Dövizle borç ödeme dönemi geri geliyor! Resmi Gazete'de yayımlandı

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Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile dövizle ödeme yasağı 6 yıl sonra bazı alanlar için kaldırıldı.

Dövizle borç ödeme dönemi geri geliyor! Resmi Gazete'de yayımlandı mask
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ'i Resmi Gazete'de yayımladı.

Yapılan düzenleme ile dövizle ödeme yasağının uygulanma esasları yeniden düzenlendi.

Buna göre, tüm ödemelerin TL ile yapılma zorunluluğu kaldırıldı. 

Düzenlemede yer alan 6 maddedeki hallerle geçmişe dönük yükümlülükler dövizle yerine getirilebilecek. 

Dövizle ödeme yapılabilecek alanlar;

-Döviz cinsinden kıymetli evraklar
-19/4/ 2022 tarihinden önce düzenlenmiş faturalar
-Borsada döviz cinsinden gerçekleştirilen kıymetli maden alım-satım işlemleri
-Dış Ticaret Sermaye Şirketleri üzerinden gerçekleştirilecek ihracatlar
-Antrepolar ve geçici depolama alanlarının ödeme yükümlülükleri
-Serbest ticaret bölgesinde faaliyet gösteren firmaların mal teslimi

Kaynak: Kamu Son Haber

# 2022, Karar, İstanbul, Yer

28 Şub 2024 - 03:31 - Ekonomi

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