28 Şub 2024 - 03:04- Spor G:

Şimşek Trabzon'a bilenecek

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Trendyol Süper Lig'de 6 maçtır kazanamayan Corendon Alanyaspor, 28. hafta maçında ağırlayacağı Trabzonspor mesaisine bugün start verecek

Şimşek Trabzon'a bilenecek mask
Şimşek Trabzon'a bilenecek
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CORENDON Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü Trabzonspor'u konuk edecek. Ligde hafta sonu Fatih Karagümrük ile deplasmanda karşılaşan ve 1 puanı uzatma dakikalarında attığı penaltı golüyle kurtaran turuncu yeşilli ekip, 6 maçlık galibiyet hasretine Trabzonspor'u yenerek son vermek istiyor. Karagümrük maçının ardından oyuncularına 2 gün izin veren Corendon Alanyaspor Teknik Direktörü Fatih Tekke, Trabzonspor maçı hazırlıklarını bugün başlatacak. 30 puanla küme düşme hattının hemen üstünde yer alan ve sıkıntılı haftalar geçiren turuncu yeşilli takım, ligin kalan 11 haftasından en az hasarla ayrılarak ligi üst sıralarda tamamlamayı hedefliyor. Trabzonspor'un ardından 29. haftada Sivasspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Alanyaspor, 30. hafta maçında ise Kayserispor'u Alanya'da konuk edecek. Bu maçın ardından 31. haftada Gaziantep FK deplasmanına gidecek olan turuncu yeşilli ekip, ligin 32. haftasında lider Galatasaray'ı Oba Stadı'nda ağırlayacak. Önümüzdeki 5 haftalık süreçte kritik maçlar oynayacak olan Corendon Alanyaspor, almayı hedeflediği puanlarla ateş hattından uzaklaşmanın planlarını yapıyor. Cemali AYDINOĞLU

Şimşek Trabzon'a bilenecek
Şimşek Trabzon'a bilenecek

Kaynak: Spor SERVİSİ

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28 Şub 2024 - 03:04 - Spor

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