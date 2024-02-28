Mahmutlar halkından Yücel'e büyük destek

Eski belediye binasından, Dörtyol Kavşağı’na kadar çift taraflı olarak tüm esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Yücel’e; MHP MYK Üyesi Hüseyin Yıldız, AK Parti Alanya İlçe Başkanı Mehmet Şerani Tavlı, MHP Alanya İlçe Başkanı Mustafa Sünbül, Cumhur İttifakı Alanya Belediye Meclis Üyesi Adayları ve partililer eşlik etti.

“BAŞKAN YÜCEL: MAHMUTLAR BİZİ MUTLU ETTİ”



Bölgedeki tüm esnafların ve vatandaşların tek tek elini sıkan Başkan Yücel, yerel seçimlerde Cumhur İttifakı Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hakan Tütüncü’ye ve kendisine destek istedi. Mahmutlar’a her zaman gereken önemi verdiklerini belirten Başkan Yücel, “Alanya’mızın en büyük mahallesi olan Mahmutlar’ımıza 10 yıl boyunca birbirinden önemli eserler ve projeler kazandırdık. Çalışmalarını sürdürdüğümüz ve kısa sürede tamamlayacağımız pek çok projemiz de var. Mahmutlar bizim dönemimizde gelişerek büyüdü ve gözde bir lokasyona dönüştü. Bizler de seçim sürecinde esnaflarımızı ziyaret ederek, hayırlı işler dileklerinde bulunduk ve destek istedik. Mahmutlar halkının sevgisi ve desteğini bu denli güçlü şekilde hissetmek bizleri çok mutlu etti. Mahmutlar’ımızın ve Alanya’mızın dahası var diyoruz.” dedi. Başkan Yücel’i güler yüz ve samimiyetle karşılayan Mahmutlar halkı da yerel seçimlerde Başkan Yücel’e tam destek vereceklerini belirterek, yapılan hizmetler işin teşekkür ettiler. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi