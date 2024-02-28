'Alanya'mız için çalışmaya devam'

ALTSO Meclis Başkanı Mehmet Kural’ın açılış konuşmasıyla başlayan meclis toplantısında Alanya Belediye Başkan Yardımcısı, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Alanya Şube Başkanı Abdullah Akbaş da son kitabı Dilvarda’nın sunumunu yaptı.

ERDEM:

“ALANYA’MIZ İÇİN ÇALIŞIYORUZ”

Akbaş’ın sunumunun ardından ALTSO Başkanı Eray Erdem, Şubat ayı yönetim kurulu faaliyetleriyle ilgili olarak meclis üyelerini bilgilendirdi.

Siyasi partilerin ilçe başkanları ve oda başkanları ile gerçekleştirilen istişare toplantısından bahseden Başkan Erdem, “Alanya’mızın tüm dinamiklerini odamızda bir araya getirerek, herkesin her kurumla empati yapmasını sağladık. Alanya’mızın geleceği için bu tür toplantıların çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Her zaman dediğimiz gibi Alanya’mızın gelişip, kalkınabilmesi için ‘ortak akıl’ ile hareket etmeliyiz” dedi.

ERDEM: “TURİZM BAKANIMIZI AĞIRLADIK”

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un katılımıyla, ALTSO ev sahipliğinde Turizm Sektörü İstişare Toplantısı da düzenlediklerini ifade eden Başkan Erdem, “Toplantıda; turizm sektörünün sorunlarını Sayın Bakanımız ile paylaşıp, çözüm önerilerimizi ilettik” dedi.

Başkan Erdem ayrıca, Antalya’da Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat’ın teşrifleriyle gerçekleşen Sivil Toplum Kuruluşları İstişare Toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla Antalya’da gerçekleşen TOBB Kadın Girişimciler Kurulu İl Başkanları Toplantısı, Ankara’da düzenlenen Oda-Borsa Bilgilendirme Seminerleri, eğitim faaliyetleri ve komite toplantılarıyla ilgili olarak da meclis üyelerini bilgilendirip, üyelerden gelen soruları yanıtladı.(ALTSO BÜLTEN)

Kaynak: ALTSO