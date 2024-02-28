CHP Adayı Özçelik: Biz çalışmazsak yoruluruz

ALANYA'DA saha çalışmalarını şehrin genelinde karış karış sürdüren Cumhuriyet Halk Partisi ( CHP) Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, esnaf ziyaretlerine Alaiye Caddesinde devam etti. Geçtiğimiz gün geniş katılımlı düzenlenen törenle açılışı yapılan Seçim Koordinasyon Merkezi Ofisinden sabah erken saatlerde ayrılarak çalışmalara başlayan Özçelik ve beraberindeki Belediye Meclis Üyesi Adayları, cadde üzerindeki esnafları çift yönlü ziyaret ederek, hayırlı işler ve bol kazançlar diledi. Esnafların yakın ilgi gösterdiği Özçelik'e, arabalarıyla yoldan geçen vatandaşlar da korna çalarak selam verdi. Yoğun ilgi karşısında trafiğin aksamamasına dikkat gösteren Özçelik, sürücülerle kısa sohbetler etti. Balkondan el sallayan cadde sakinlerine de iki eliyle kalp işareti yapan Özçelik'e esnaflar, çay ve kuru pasta ikramında bulundu.

1 NİSAN SABAHI DAHA İYİ OLACAĞIZ

Hiçbir işletmeyi es geçmediği ziyarette Başkan Adayı Özçelik ile esnaf ve vatandaşlar arasında yaşanan samimi diyaloglar da dikkat çekti. Market alışverişinden dönen bir vatandaşın, "Sizi görünce çok iyi oluyoruz. Arkanıza bakmadan tam gaz devam edin" sözleri üzerine Özçelik, "1 Nisan sabahı daha iyi olacağız" diyerek, kendisine sarılıp sevgi gösterisinde bulunan vatandaşla özçekim yaptırdı. Ziyaret turunda Özçelik'e, gençler de destek vererek, "Sizin yanınızdayız Başkanım" dediler.



ALANYA'YA GÖNLÜMÜ VERDİM

CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik, “Alanya ticareti sıkışmış, daralmış görünüyor. Ticaretin içinden gelmiş bir aday olarak önce ‘ekmeği nasıl büyütür, esnafa nasıl nefes aldırırız’ sorularına cevap bulacağız. Bu cevapları da esnafımız ve esnaf örgütlerimiz birlikte bulacağız. Özçelik, "Biz çalışmazsak yoruluruz. Sizlerden aldığımız enerji, gücümüze güç katıyor. Alanya’ya gönlümü verdim. Geçmişten öğreneceğiz ve geleceği de ona göre şekillendireceğiz. Her alanda güçlü bir Alanya için durmaksızın çalışacağız. Unutmayalım ki Alanya'nın geleceği için hepimiz söz sahibiyiz ve şehrimizi bu anlayışla yöneteceğiz" dedi. (CHP Alanya BÜLTEN)

Kaynak: CHP Alanya