Demirtaş'da Şahin rüzgarı

İYİ Parti Siyasi İşler Başkanı Oktay Vural, Antalya Milletvekili Aykut Kaya, İl Başkanı Vahdet Afşin Karacan, İl Başkan Yardımcısı Alper Arıkan, Alanya İlçe Başkanı Hilmi Er ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nesrin Ünal’ın da Mehmet Şahin’in yoğun programına eşlik ettiler.

İYİ Parti Alanya Belediye Başkan Adayı Mehmet Şahin programına Demirtaş Toptancı Hali'ndeki esnaflar ile kahvaltılı istişare toplantısında bir araya gelerek başladı.

Demirtaş halinde esnafı tek tek selamlayan Şahin, kahvaltılı istişare toplantısında da hal esnafının ve Alanya'nın çözüm bekleyen sorunları ve çözüm önerileri ile ilgili dilek ve görüşlerini aldı.

SORUNLARI VE ÇÖZÜMLERİNİ BİLİYORUZ. ÜZERİMİZE DÜŞENİ YAPACAĞIZ

Toplantıda projeleri ile ilgili de bilgi veren Şahin, “Modern tarım uygulamaları ve çözümleri vizyonumuz doğrultusunda; tarımsal üretimi arttıracak çalışmalarla tarım sektörümüzü ve çiftçimizi destekleyeceğiz. İlgili kurum ve kuruluşlar ile işbirliği içinde doğal kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanarak öncelikle Alara ve Dimçayı gibi boşa akan doğal zenginliklerimizi göletlere taşıyarak denetim altına alacağız ve şehrimize olan katma değerini arttıracağız. Sorunları ve çözümlerini biliyoruz. Üzerimize düşeni fazlası ile yapacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın.” dedi.

HALKIMIZIN HAK ETTİĞİ HİZMETİ ALANYA’MIZIN

HER NOKTASINA ULAŞTIRACAĞIZ.

Demirtaş Hali’nde esnaf ile bir araya gelen Şahin, hal programından sonra Demirtaş sanayisinde esnaf ile bir araya geldi.

Sanayi esnafının dilek ve taleplerini alan Şahin, sanayi esnafının sorunlarına yönelik çözüm önerileri ile birlikte projeleri ile ilgili de bilgi paylaşımında bulundu.

Çarşı esnafını da ziyaret ederek esnafların dilek ve görüşlerini de alan Şahin, “Demirtaş mahallemizde faaliyet gösteren esnaflarımızı ziyaret ederek dilek ve önerilerini aldık. Her zaman olduğu gibi bizleri bağırlarına basan esnaflarımıza misafirperverlikleri ve destekleri için teşekkür ederim. Doğu, batı, merkez ayrımı yapmadan Alanya’mızın her bir noktasına halkımızın hakkettiği hizmeti götürmek boynumuzun borcudur.” dedi.

ŞAHİN HER ZAMAN YANIMIZDAYDI

Demirtaş Mahallesinde hal esnafı, sanayi esnafı ve çarşı esnaflarından İyi Parti Alanya Belediye Başkan adayı Mehmet Şahin’e yoğun ilgi gösteren ve destek veren esnaflar “Mehmet Şahin, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası başkanlığı döneminde de her zaman yanımız oldu. Kapısını her zaman açıktı. İyi günümüzde de kötü günümüzde de yanımızda olan Şahin’in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Alanya’mız için üzerine düşeni fazlası ile yapacağından hiçbir şüphemiz yok.” ifadelerini kullandılar. (Haber MERKEZİ)

Kaynak: Haber Merkezi