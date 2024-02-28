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İdrar kaçırma sorununa sinir uyarımı tedavisi

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ALANYA’DA yaşayan 58 yaşındaki Esma Arslan, Alanya’da ilk kez uygulanan sinir uyarım tedavisi ile sağlığına kavuştu.

İdrar kaçırma sorununa sinir uyarımı tedavisi mask
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Esma Arslan isimli hasta 5 yıldır sık sık idrara çıkma, idrara aniden sıkışma, tuvalete yetişemeden idrar kaçırma, alt karın (mesane) bölgesinde ağrı şikâyetleri sebebiyle Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı’nda görevli Doç. Dr. Murat Uçar‘a başvurdu. Tedavi amaçlı çok sayıda oral medikal ilacın yanı sıra bitkisel ilaç tedavileri de uygulanan Arslan’a 3 kez yapılan mesaneye botox tedavisi de yanıt vermeyince yeni bir yönteme başvuruldu. Bu tedavilere yanıt vermeyen Arslan’a; Doç. Dr. Uçar’ın yapmış olduğu muayene, test ve incelemeler sonrasında sinir uyarımı tedavisi planlandı. 3 ay süren sinir uyarımı tedavisi sonrasında Esma Arslan tüm şikâyetlerinden kurtuldu.


‘ALANYA’DA İLK KEZ UYGULANDI’


Sinir uyarımı tedavisi ile aşırı aktif mesane hastalığının tedavisini Alanya’da ilk defa gerçekleştirdiklerini söyleyen Doç. Dr. Murat Uçar, uygulama hakkında bilgi verdi. Doç. Dr. Uçar, “Bu tedavi ortalama 2-3 ay sürmektedir. Hasta haftada 2 kez bu tedavi için hastaneye gelmekte ve her seans ortalama 30 dakika sürmektedir. Hastanın ayak bileğinin üst tarafındaki cilde (posterior tibial sinir bölgesine) yapıştırılan bir elektrod yardımıyla hastaya elektriksel uyarı verilmektedir. Verilen bu elektriksel uyarılar omurilikteki sinir köklerine ulaşmakta ve buradan mesaneye giderek mesane sinirleri üzerinde bir düzenleme-regülasyon sağlamaktadır. Mesane sinirleri üzerindeki düzenlenme sayesinde hastanın sık sık idrara çıkma, idrar yaparken zorlanma, aniden idrara sıkışma hissi, tuvalete yetişemeden idrar kaçırma ve mesane bölgesindeki ağrı gibi şikâyetleri geçmiş olmaktadır. İşlemin belirgin bir yan etkisi de yoktur. Sinir uyarımı tedavisi özellikle ilaç ve botox tedavilerinden fayda görmemiş hastalarda etkili bir yöntemdir. Bu tedavinin başlaması için harcadığı gayretlerinden dolayı Alanya Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Yılmaz Güler’e ve hastane yönetimine teşekkür ederim.” diye konuştu.


ŞİFAYI ALKÜ’LÜ DOKTORDAN BULDU


İdrar ile ilgili yıllardır şikâyetleri olan ve bundan dolayı çok sayıda farklı tedaviler alan Esma Arslan ise bu tedaviden sonra şikâyetlerinin tamamen geçtiğini ve çok rahatladığını ifade etti. Arslan, “Alanya’da böyle bir tedavinin yapılabiliyor olması benim gibi şikâyetleri olan hastaların tedavisi açısından büyük bir şanstır. Hocam Dr. Murat Uçar’a ve sağlık çalışanlarına ilgi ve alakalarından dolayı teşekkür ederim.” dedi. (Alanya EAH/BÜLTEN)

Kaynak: Alanya EAH

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28 Şub 2024 - 02:51 - Gündem

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