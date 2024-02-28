- Eğitim

ALKÜ’de işçiler için toplu sözleşme imzalandı

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ALKÜ Rektörlüğü ile Türkiye Ticaret, Kooperatif, Eğitim, Büro ve Güzel Sanatlar İşçileri Sendikası Antalya Şubesi (TEZ-KOOP-İŞ) arasında yeni dönem toplu iş sözleşmesi imzalandı

ALKÜ’de işçiler için toplu sözleşme imzalandı mask
ALKÜ’de işçiler için toplu sözleşme imzalandı
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ALANYA Alaaddin Keykubat Üniversitesinde ( ALKÜ) çalışan işçiler için ALKÜ Rektörlüğü ile Tez-Koop-İş Antalya Şubesi arasında toplu iş sözleşmesi protokolü imzalandı. ALKÜ Rektörlüğü Senato Salonu’nda gerçekleşen protokol törenine Rektör Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, Genel Sekreter Dr. Sinan Kartal ile ALKÜ İşveren Temsilcileri Komisyon Üyeleri, Tez-Koop-İş Antalya Şube Başkanı Özgür Tingir, Tez-Koop- İş Antalya Şubesi İdari Sekreteri Aykut Akın, ALKÜ Sendika Baş Temsilcisi Yemliha Sağ ve işçi sendikası temsilcileri katıldı. İmzalanan toplu iş sözleşmesi 1 Ocak 2024 ile 31 Aralık 2026 tarihleri arasını kapsayacak.


İŞÇİ HAKLARI PROTOKOL ALTINA ALINDI


ALKÜ'de işçi statüsünde çalışan işçilere yönelik sendika temsilcileri ile imzalanan toplu iş sözleşmesi kapsamında işçilerin ücretlerinde ve sosyal haklarında iyileştirmeler yapıldı. Birinci yıl, birinci altı aylık dönemde 01.01.2024 tarihi itibariyle almakta oldukları günlük brüt çıplak ücretlerine enflasyon farkı dahil yüzde 32,57 oranında zam yapıldı.


ALKÜ’LÜ İŞÇİLER DAHA İYİ ŞARTLARDA ÇALIŞACAK


Protokole imzaların atılmasının ardından bir konuşma gerçekleştiren ALKÜ Rektörü Prof. Dr. Kenan Ahmet Türkdoğan, “ALKÜ bünyesindeki işçilerimize yeni dönem sözleşmemiz hayırlı olsun.” dedi. “Çalışanlarımızın emeğini korduk.” diyen Rektör Türkdoğan, “Çalışanlarımızın hem ücretlerinde hem yan haklarında iyileştirmeler yaptık. Sendikalarımızla tam bir mutabakatla toplu iş sözleşmesini imza altına aldık.” şeklinde konuştu.

ALKÜ’de işçiler için toplu sözleşme imzalandı


Başkan Özgür Tingir ise yaptığı açıklamada “Üniversitemizde 3 üyeyle başlayan toplu iş sözleşmemiz ilerleyen süreçte 143 üyeye ulaştı. Önceki toplu sözleşme süreçlerinde ve protokollerde üniversite yönetimimiz, işçilerimizin taleplerine karşı duyarlı davranmıştır. Yeni dönemde bağıtlanmış olan sözleşmemiz, yeni kazanımlarla üyelerimiz tarafından memnuniyetle karşılanmıştır. Üyelerimiz ve sendikamız adına Rektör Hocamıza ve yönetimine teşekkür ederiz. Üyelerimiz, üniversitemiz ve sendikamıza hayırlı olsun.” diye konuştu. (ALKÜ/BÜLTEN)

Kaynak: ALKÜ

# Alanya, başkan, Sosyal

28 Şub 2024 - 02:48 - Eğitim

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