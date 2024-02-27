- Asayiş

Korkunç olay! Buzdolabı bir anda patlattı

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Kastamonu'da, bir buzdolabının patlaması sonucu meydana gelen yangında, iki ev alevlere teslim oldu. Yangın ekiplerinin müdahelesiyle yangın söndürüldü.

Korkunç olay! Buzdolabı bir anda patlattı mask
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Kastamonu’nun Cide ilçesindeki bir köyde buzdolabının patlaması neticesinde çıkan yangında iki ev yandı.Alevleri gören vatandaşlar durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.  İlçe merkezine 45 kilometre uzaklıkta bulunan köye ulaşan ekipler yangını söndürmek için çalışma başlattı.

EVLER KÜL OLDU

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında birbirine bitişik halde bulunan, Satı Dere ve Recep Dere’ye ait evler kullanılamaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Merkezi

# sağlık, ilgili, Yangın

27 Şub 2024 - 23:58 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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