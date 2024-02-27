Ankaragücü'nden sürpriz! Fenerbahçe'yi kupa dışında bıraktı

MKE Ankaragücü sürprizi gerçekleştirdi ve evinde oynadığı Türkiye Kupası Çeyrek Final karşılaşmasında Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup ederek kupada yarı finale yükseldi.

10’uncu dakikada Ankaragücü golü buldu. Morutan’ın ceza sahası dışından çektiği şut, Ali Kaan’ın sırtına çarparak kaleci İrfan Can’ın üstünden ağlarla buluştu: 1-0. 33’üncü dakikada ise ani gelişen Ankaragücü atağında topla buluşan Chatzigiovanis'in Fenerbahçe sahasını tek başına kat ederek ceza sahasına girerken yaptığı vuruşta top, kaleci İrfan Can’ın sağından ağlarla buluştu: 2-0. 87’nci dakikada ani gelişen Ankaragücü atağında, Macheda son çizgiye kadar indi. Macheda’nın içeri çevirdiği topla buluşan Rodrigues, topu filelerle buluşturdu. Ancak hakem ofsayt kararı verdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonda ofsayt olmayınca Ankaragücü farkı 3'e çıkardı: 3-0. Uzatma dakikalarında başka pozisyon olmayınca Ankaragücü, rakibini 3-0 mağlup ederek yarı finale yükselen takım oldu.

Kaynak: DHA