Gecekonduda yangın çıktı

Ankara'nın Altındağ ilçesinde, içerisinde oturan kimsenin bulunmadığı gecekondu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde çıktı. İçerisinde oturan kimsenin bulunmadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen sebepler yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gecekondu kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Gecekondu kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.