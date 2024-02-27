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Gecekonduda yangın çıktı

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Ankara'da gecekonduda çıkan yangın sonucu ev küle döndü.

Gecekonduda yangın çıktı mask
Gecekonduda yangın çıktı
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Ankara'nın Altındağ ilçesinde, içerisinde oturan kimsenin bulunmadığı gecekondu çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Yangın, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Kayabaşı Mahallesi'nde çıktı. İçerisinde oturan kimsenin bulunmadığı gecekonduda henüz belirlenemeyen sebepler yangın çıktı. Alevleri görenlerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gecekondu kısa sürede alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Gecekondu kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

# ankara, Yangın, gecekondu, Polis, ilgili

27 Şub 2024 - 23:43 - Gündem

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