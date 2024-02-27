Askeri servis aracı kontrolünü kaybederek devrildi

Akşam saatlerinde Saraycık rampası mevkisinde meydana gelen kazada Ege Ordu Komutanlığı'na bağlı servis aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerinin ihbarıyla sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
1 ASKER YARALANDI
14 askerin bulunduğu araçta yaralanan 1 asker, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.