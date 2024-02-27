27 Şub 2024 - 23:28- Asayiş G:

Askeri servis aracı kontrolünü kaybederek devrildi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, askerlerin taşındığı servis aracının devrildiği kazada 1 asker yaralandı.

Askeri servis aracı kontrolünü kaybederek devrildi mask
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Akşam saatlerinde Saraycık rampası mevkisinde meydana gelen kazada Ege Ordu Komutanlığı'na bağlı servis aracı, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazayı görenlerinin ihbarıyla sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

1 ASKER YARALANDI

14 askerin bulunduğu araçta yaralanan 1 asker, kaza yerindeki ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürdürülüyor. 

Kaynak: DHA

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27 Şub 2024 - 23:28 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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