Hava sıcaklıkları düşüyor ve beklenen kar yağış geliyor; tarih verildi

Türkiye, Ocak ve Şubat ayında yeteri kadar kar yağışı görmezken yağış da beklenin altında kaldı. Şubat ayı ise mevsim normallerinin üstünde geçiyor. Kış ayı sert yüzünü göstermeden geçtiği şu günlerde uzmanlarda kar yağışı için net tarih geldi.
Hava Forum sitesi kar sevenlere güzel bir haber verdi ve kar yağışının görülebileceğini açıkladı. Hava Forum hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:
İŞTE KAR YAĞIŞININ BEKLENDİĞİ TARİH
"İzmir'de 29 şubat perşembe günü sıcaklık 25 dereceye çıkacak. Tişört ile dolaşanlar olacaktır...Cemreyle ilgilenen değerli takipçilerimiz, ikinci cemre suya düştü. Bilginize sunarız...Ramazana doğru havalar soğumaya başlayacak. Bazı şehirlerde tekrar kar gündeme gelebilir. Mart ayının ilk haftasından sonra 2023/ 2024 kışı "buradayım be buradayım" diyebilir. Henüz kış bitmedi, gelişmeleri takip ediyoruz.."
Kaynak: HAVA FORUM
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.