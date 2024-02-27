Ebru Gündeş'in düğününden ilk görüntüler ve Gündeş'ten ilk açıklama

Reza Zarrab'la olan evliliğiyle olduğu kadar boşanma süreciyle de gündem olan Ebru Gündeş, sonrasında ise gönlünü iş insanı Murat Özdemir'e kaptırmıştı. Çift Dubai'de dünyaevine girdi ve Gündeş'ten de ilk paylaşım geldi. Ayrıca düğün gününden de görüntüler ortaya çıktı.

ÜSTÜ AÇIK ARABAYLA ŞEHİR TURU

Ebru Gündeş ve Murat Özdemir, nikah tarihlerini öne çekip Dubai'de evlendiler. Sadece yakınlarının eşlik ettiği nikah Dubai Başkonsolosluğu'nda Başkonsolos Onur Şaylan kıydı.Gündeş'in şahidi Faruk Özbek, Özdemir'in şahidi ise Okan Küfeci oldu.Dördüncü kez nikah masasına oturan Ebru Gündeş'in nikah öncesi gelenek ve göreneklerinden eksik kalmadığı da gözlerden kaçmadı. Üstü açık arabayla şehir turu yapan çift ardından davul ve zurna eşliğinde evin önünde görülüyor. Gündeş'in elindeki çiçek ise dikkatlerden kaçmadı.

TEŞEKKÜR ETTİ

Gündeş, duygularını; "Mutluluğumuzu paylaşan herkese sonsuz teşekkürler" diyerek dile getirdi.

MANİDAR PAYLAŞIM



Ebru Gündeş’ten 12 yaş küçük olan 37 yaşındaki Murat Özdemir’in 3 çocuğu var. Dubai merkezli yazılım ve savunma sanayiye hizmet veren bir şirketin sahibi. Selin Kabaklı ile evli olan Murat Özdemir eşinden 2022 Temmuz ayında boşandı.Nikah haberleri sonrasında ise eski eş Kabaklı'dan manidar sayılabilecek şu paylaşım geldi:

"Kabaklı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 'Ey Rabbim, benim gördüklerimi sende gördün. Duyduklarımı sende duydun. Ben susup kenara çekiliyorum. Yol senin hiza senin, kul senin ceza senin' ifadelerini kullandı."

Kaynak: Haber Merkezi