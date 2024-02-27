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Malatya'da korkutan deprem

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Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 7.17 kilometre olarak kaydedildi.

27 Şub 2024 - 22:52 - Gündem

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