Dursun Özbek PFDK'ya sevk edildi

TFF Hukuk Müşavirliği’nce 27.02. 2024 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları açıklandı. TFF'nin resmi internet sitesinden yayımlanan sevkler şu şekilde;

"1- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü’nün 23.02.2024 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.’nin 23.02.2024 tarihinde oynanan YILPORT SAMSUNSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- TÜMOSAN KONYASPOR Kulübü’nün 24.02.2024 tarihinde oynanan TÜMOSAN KONYASPOR-ATAKAŞ HATAYSPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “6 futbolcusunun sarı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 24.02.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı’nın 22/1 maddesi ve Kulüp Yöneticisi Selahattin Baki’nin müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabında (youtube) yayınlanan beyanlarında ve 26.02.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketler” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

SELAHATTİN BAKİ’nin (Fenerbahçe A.Ş. Kulübü İdarecisi) müsabaka sonrası kulüp resmi sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanan beyanlarında yer alan ve 26.02.2024 tarihinde kulüp resmi internet sitesinde yayınlanan beyanlarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü idarecisi SERKAN REÇBER’in 24.02.2024 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-KASIMPAŞA A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca ve “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.02.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine,

KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü masörü RAHMAN KARAAĞAÇ’ın aynı müsabakadaki “hakareti” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 41. maddesi uyarınca 25.02.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü’nün 25.02.2024 tarihinde oynanan VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK-CORENDON ALANYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2023-2024 Sezonu TFF Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 6/6 ve 6/7 maddeleri uyarınca PFDK'ya sevkine,

VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK Kulübü futbolcusu RYAN ISAAC MENDES’in aynı müsabakadaki “kural dışı hareketi” nedeniyleFutbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 26.02.2024 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 25.02.2024 tarihinde oynanan İSTANBULSPOR A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 24.02.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yapılan paylaşımda yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,

DURSUN AYDIN ÖZBEK’in(Galatasaray A.Ş. Kulübü Başkanı) 24.02.2024 tarihinde kulüp resmi sosyal medya hesabından (X) yaptığı paylaşımında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

9- BITEXEN ANTALYASPOR Kulübü Başkanı SİNAN BOZTEPE’nin26.02.2024 tarihinde oynanan GALATASRAY A.Ş.-BITEXEN ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig müsabakası sonrası basın mensuplarına yaptığı açıklamalarında yer alan “sportmenliğe aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca ve “hakem ve diğer müsabaka görevlileri hakkında açıklamalar” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

Kaynak: DHA