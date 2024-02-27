Haluk Levent'in şikayetçi olduğu Deniz Akkaya'ya hapis şoku

Levent, Akkaya’nın kendisine yönelik “hırsız”, “nitelikli dolandırıcı” ve “depremzedelerin parasını çalıyor” şeklindeki paylaşımları nedeniyle suç duyurusunda bulunmuştu.

Sanatçının avukatı tarafından mahkemeye sunulan dilekçede “Deniz Akkaya’nın sözleri insanlarda güvensizlik yaratmış, müvekkilin yardım faaliyetlerinin sekteye uğramasına neden olmuştur” denilmişti.

Savcılık tarafından hazırlanan iddianamede Akkaya’nın Levent’in onur, şeref ve saygınlığını rencide ettiği belirtilerek ‘zincirleme şekilde sesli, yazılı veya görüntülü bir iletiyle alenen hakaret’ suçundan 4 aydan 3 yıl 6 aya kadar hapis cezasına çarptırılması istendi.

İddianamede Akkaya’nın ifadesine de yer verildi. Akkaya, “Amacım, Haluk Levent’in halkın parasına sahip çıkamadığı iddiaları konusunda halkı bilgilendirmekti” dedi.