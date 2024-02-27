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Didem Soydan iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi

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Sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanan Didem Soydan cesur paylaşımlarıyla adından sıkça söz ettiriyor. Soydan son olarak ise posta uzanıp verdiği pozla gündeme oturdu.

Didem Soydan iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi mask
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Manken Didem Soydan, kariyeri kadar özel hayatı ve cesur açıklamalarıyla da sıkca gündemdeki yerini alıyor. Sosyal medyadaki iddialı tarzıyla sıkça konuşulan Soydan son postuyla da yine çok konuşuldu.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURU


Her paylaşımıyla binlerce beğeni ve yorum alan ünlü manken bu kez de son paylaşımıyla gündem oldu.Posta sarınıp uzanan Didem Soydan cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Didem Soydan iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Son

27 Şub 2024 - 21:43 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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