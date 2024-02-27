Didem Soydan iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi

Manken Didem Soydan, kariyeri kadar özel hayatı ve cesur açıklamalarıyla da sıkca gündemdeki yerini alıyor. Sosyal medyadaki iddialı tarzıyla sıkça konuşulan Soydan son postuyla da yine çok konuşuldu.
BEĞENİ VE YORUM YAĞMURU
Her paylaşımıyla binlerce beğeni ve yorum alan ünlü manken bu kez de son paylaşımıyla gündem oldu.Posta sarınıp uzanan Didem Soydan cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.