Didem Soydan iddialı paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi

Manken Didem Soydan, kariyeri kadar özel hayatı ve cesur açıklamalarıyla da sıkca gündemdeki yerini alıyor. Sosyal medyadaki iddialı tarzıyla sıkça konuşulan Soydan son postuyla da yine çok konuşuldu.

BEĞENİ VE YORUM YAĞMURU



Her paylaşımıyla binlerce beğeni ve yorum alan ünlü manken bu kez de son paylaşımıyla gündem oldu.Posta sarınıp uzanan Didem Soydan cesur pozlarıyla sosyal medyayı salladı. Ünlü ismin paylaşımına çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

Kaynak: Haber Merkezi