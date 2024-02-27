27 Şub 2024 - 21:37- Gündem G:

Komşuları fark etti! Anne ile oğlu sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

ABONE OL Google News Sayfamız

Balıkesir'de anne ile oğul sobadan çıkan gazdan zehirlenerek öldü.

Komşuları fark etti! Anne ile oğlu sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde, kaldıkları evde sobadan sızan gazdan zehirlenen Hatice Aydın (84) ve oğlu Behzat Aydın (62), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 14087 Sokak 8 numaralı evde meydana geldi. Alzheimer hastası Hatice Aydın ve oğlu şeker hastası Behzat Aydın’dan uzun süre haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, anne ve oğlunu yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Hatice ve Behzat Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, cansız bedenler üzerinde ve ev içinde herhangi bir iz tespit edilmedi.

SOBADAN SIZAN GAZ NEDENİYLE ZEHİRLENDİLER

Ekiplerin incelemesinde, doğalgaz ve elektrik bağlantıları bulunmayan evin çöp eve dönüştüğü, ısınmanın ise mutfak tüpüyle çalışan katalitik sobayla yapıldığı tespit edildi. Tüpten sızan gaz nedeniyle yaşamlarını yitirmiş olabilecekleri tahmin edilen anne ve oğulun cenazeleri, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

# Balıkesir, oğul, Zehirlenme, Anne, soba, Soruşturma, Saat, Gelen, ilgili, Polis, sağlık, acil, Elektrik

27 Şub 2024 - 21:37 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

14 yaşındaki öğrenci tartıştığı sınıf arkadaşını bıçakladı mask
14 yaşındaki öğrenci tartıştığı sınıf arkadaşını bıçakladı
Antalya'da zabıtaların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 ölü mask
Antalya'da zabıtaların bıçaklı kavgası kanlı bitti: 1 ölü
Son dakika! Çanakkale'de korkutan deprem mask
Son dakika! Çanakkale'de korkutan deprem
Katil damadı! Evinde satırla öldürülmüştü.. mask
Katil damadı! Evinde satırla öldürülmüştü..
Öğretmeni kurtardı! Öğrencinin nefes borusuna madeni para kaçtı mask
Öğretmeni kurtardı! Öğrencinin nefes borusuna madeni para kaçtı
Vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını bıçakladı mask
Vahşet! Tartıştığı eşinin boğazını bıçakladı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber