Komşuları fark etti! Anne ile oğlu sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti

Balıkesir’in Altıeylül ilçesinde, kaldıkları evde sobadan sızan gazdan zehirlenen Hatice Aydın (84) ve oğlu Behzat Aydın (62), hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.00 sıralarında Yıldız Mahallesi 14087 Sokak 8 numaralı evde meydana geldi. Alzheimer hastası Hatice Aydın ve oğlu şeker hastası Behzat Aydın’dan uzun süre haber alamayan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine eve gelen polis ve sağlık ekipleri, anne ve oğlunu yerde hareketsiz şekilde yatarken buldu. Sağlık ekiplerinin kontrolünde, Hatice ve Behzat Aydın’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen Cumhuriyet savcısının yaptığı incelemede, cansız bedenler üzerinde ve ev içinde herhangi bir iz tespit edilmedi.

SOBADAN SIZAN GAZ NEDENİYLE ZEHİRLENDİLER

Ekiplerin incelemesinde, doğalgaz ve elektrik bağlantıları bulunmayan evin çöp eve dönüştüğü, ısınmanın ise mutfak tüpüyle çalışan katalitik sobayla yapıldığı tespit edildi. Tüpten sızan gaz nedeniyle yaşamlarını yitirmiş olabilecekleri tahmin edilen anne ve oğulun cenazeleri, kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA