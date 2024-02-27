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Şarkıcı Derya Uluğ isyan etti! Video kurgulanmış

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Derya Uluğ, konserinde 'Şinanay' parçasını söylediği sırada "Galatasaray'a küfrettirdiği" iddiasına tepki gösterdi.

Şarkıcı Derya Uluğ isyan etti! Video kurgulanmış mask
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Fenerbahçe taraftarı şarkıcı Derya Uluğ'un bir konserinde "Şinanay" şarkısına bazı Fenerbahçeli taraftarlar, Galatasaray'a küfür ederek eşlik etti.

Bu durum karşısında şarkıcının tepki göstermediği iddia edildi.

Tepki çeken şarkıcı, o anlara ait bir videoyu kendi sosyal medya paylaştı ve şu ifadeleri kullandı:

"Sosyal medya insanı yanıltmaya, insan da gördüğüne inanmaya çok müsaittir. Gördüğünüz bir video üzerinden, birini haksızca, hiç tasvip etmediği bir şeyi yapmış gibi göstermenin kime ne zaman ne faydası olmuştur ki? Fikri, tarafı, düşüncesi ne olursa olsun insanlara saygı duyan, kimseyi incitmemeye her zaman özen gösteren bir insanım. Rekabet güzel şey ama saygı çerçevesinde. Buyurun videonun editlenmemiş, orijinal hali..."

Kaynak: NTV

# Derya Uluğ, açıklama, şarkıcı, Sosyal

27 Şub 2024 - 21:30 - Magazin

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