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Özgür Subaşı’dan Ayşe Hezer’e ziyaret

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İstanbul Gençlergücüspor Kulübü genç başkanı Özgür Subaşı yaptığı ziyarette çok değerli makyaj ve model eğitmeni Ayşe Hezer Hanım'a İstanbul Gençlergücüspor Kulübü formasını hediye etti.

Özgür Subaşı’dan Ayşe Hezer’e ziyaret mask
Özgür Subaşı’dan Ayşe Hezer’e ziyaret
Özgür Subaşı’dan Ayşe Hezer’e ziyaret
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İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü genç başkanı Özgür Subaşı, yaptığı açıklamasında “Tüm kamuoyunun yakından takip ettiği çok değerli makyaj ve model eğitmeni Ayşe Hezer Hanım'a İstanbul Gençlergücüspor Kulübü formamızı hediye ettik. Çok değerli Ayşe Hezer Hanım ve ekibine yapmış olduğu çalışmalarda başarılarının devamını dileriz” dedi.

Özgür Subaşı’dan Ayşe Hezer’e ziyaret

Özgür Subaşı’dan Ayşe Hezer’e ziyaret

Özgür Subaşı’dan Ayşe Hezer’e ziyaret

Özgür Subaşı’dan Ayşe Hezer’e ziyaret

Kaynak: Haber Merkezi

# İstanbul

27 Şub 2024 - 21:30 - NEWS

Mahreç  Haber Merkezi

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