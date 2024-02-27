Özgür Subaşı’dan Ayşe Hezer’e ziyaret

İstanbul Gençlergücü Spor Kulübü genç başkanı Özgür Subaşı, yaptığı açıklamasında “Tüm kamuoyunun yakından takip ettiği çok değerli makyaj ve model eğitmeni Ayşe Hezer Hanım'a İstanbul Gençlergücüspor Kulübü formamızı hediye ettik. Çok değerli Ayşe Hezer Hanım ve ekibine yapmış olduğu çalışmalarda başarılarının devamını dileriz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi