27 Şub 2024 - 21:22- Gündem G:

Tekstil atölyesinde yangın çıktı

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İstanbul'da bir tekstil atölyesi alev alev yanıyor. İtfaiye ekiplerinin çalışmaları ise devam ediyor.

Tekstil atölyesinde yangın çıktı mask
Tekstil atölyesinde yangın çıktı
Tekstil atölyesinde yangın çıktı
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Avcılar'da 4 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sararken, binanın önünde park halinde bulunan iki araçta yandı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.

Yangın, saat 17.20 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın tüm katlarına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangında dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

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27 Şub 2024 - 21:22 - Gündem

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