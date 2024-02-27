Avcılar'da 4 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sararken, binanın önünde park halinde bulunan iki araçta yandı. Yangında dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor.
Yangın, saat 17.20 sıralarında Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın tüm katlarına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangında dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: DHA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.