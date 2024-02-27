27 Şub 2024 - 21:00- Asayiş G:

Atölye cayır cayır yanmaya başladı; araçlara da sıçradı

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İstanbul Avcılar'da 4 katlı tekstil atölyesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm binayı sararken, binanın önünde park halinde bulunan iki araçta yandı.

Atölye cayır cayır yanmaya başladı; araçlara da sıçradı mask
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İstanbul Avcılar'da Cihangir Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir nedenle 4 katlı tekstil fabrikasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın binanın tüm katlarına sıçradı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken yangında dumandan etkilenen 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: DHA

# devam, kişi, İstanbul

27 Şub 2024 - 21:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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