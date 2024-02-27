- Ekonomi

Altını olanlar ve almak isteyenler dikkat! 29 Şubat için büyük uyarı geldi

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Altını olanlar piyasayı yakın takibi sürdürüyor. Uzmanlardan ise perşembe günü (29 Şubat) önemi vurgulanarak uyarı geldi. İşte ayrıntılar...

Altını olanlar ve almak isteyenler dikkat! 29 Şubat için büyük uyarı geldi mask
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29 Şubat 2024 Perşembe günü ABD'den gelecek olan Çekirdek Tüketim Harcamaları Fiyat endeksi verisi açıklanacak. Altın fiyatlarında ise bu sebeple kritik haftaya girildi. Uzmanlar ise bu haftanın altına yatırım yapmak isteyenler için bir fırsat niteliğinde olduğunu vurguladı. Çünkü enflasyon için önemli olan Çekirdek Tüketim Harcamaları Fiyat endeksi eğer yüksek gelirse faiz indirimleri öteleme riski ile altın fiyatlarında da devam edecek baskıyla düşüş yaşanması bekleniyor. 

GÜNCEL GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Gram altın Kapalıçarşı'da 2 bin 128 liradan güne başlarken çeyrek altın ise 3 bin 513 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi

# devam, Yüksek, günü, 2024, fiyat

27 Şub 2024 - 20:25 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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