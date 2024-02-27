Altını olanlar ve almak isteyenler dikkat! 29 Şubat için büyük uyarı geldi

29 Şubat 2024 Perşembe günü ABD'den gelecek olan Çekirdek Tüketim Harcamaları Fiyat endeksi verisi açıklanacak. Altın fiyatlarında ise bu sebeple kritik haftaya girildi. Uzmanlar ise bu haftanın altına yatırım yapmak isteyenler için bir fırsat niteliğinde olduğunu vurguladı. Çünkü enflasyon için önemli olan Çekirdek Tüketim Harcamaları Fiyat endeksi eğer yüksek gelirse faiz indirimleri öteleme riski ile altın fiyatlarında da devam edecek baskıyla düşüş yaşanması bekleniyor.

GÜNCEL GRAM ALTIN VE ÇEYREK ALTIN FİYATLARI

Gram altın Kapalıçarşı'da 2 bin 128 liradan güne başlarken çeyrek altın ise 3 bin 513 liradan alıcı buluyor.

Kaynak: Haber Merkezi