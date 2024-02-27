Maaşlar arttı ama Antalya ve Alanya geri düştü

2023 yılında konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışanların maaşları önemli ölçüde arttı. TÜİK'in hazırladığı verilere göre, turizmde istihdam endeksinin 2023 yılında ortalama %5,7 arttı. Bu artış 2022’deki %15,7’lik artışın gerisinde kaldı. Çalışılan saat endeksi de 2023’te %5,8 yükseldi. Ancak Antalya ve Alanya'da turizmde yaşanan personel eksikliği sürüyor. Maaşların artmasına rağmen istihdam düşük seviyede kaldı.

Brüt ücret-maaş endeksi ise 2023’te ortalama %119 arttı. 2022’deki artış %136’ydı. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde saatlik işgücü maliyeti endeksi 2023’te %116 yükseldi. 2022’deki artış %89’du. Saatlik kazanç endeksi de 2023’te %108 arttı.

Kaynak: Haber Merkezi