Maaşlar arttı ama Antalya ve Alanya geri düştü

2023 yılında konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışanların maaşları önemli ölçüde arttı. TÜİK'in hazırladığı verilere göre, turizmde istihdam endeksinin 2023 yılında ortalama %5,7 arttı. Bu artış 2022’deki %15,7’lik artışın gerisinde kaldı. Çalışılan saat endeksi de 2023’te %5,8 yükseldi. Ancak Antalya ve Alanya'da turizmde yaşanan personel eksikliği sürüyor. Maaşların artmasına rağmen istihdam düşük seviyede kaldı.
Brüt ücret-maaş endeksi ise 2023’te ortalama %119 arttı. 2022’deki artış %136’ydı. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde saatlik işgücü maliyeti endeksi 2023’te %116 yükseldi. 2022’deki artış %89’du. Saatlik kazanç endeksi de 2023’te %108 arttı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.