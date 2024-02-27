27 Şub 2024 - 19:55- Ekonomi G:

Maaşlar arttı ama Antalya ve Alanya geri düştü

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2023 yılında konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışanların maaşları önemli ölçüde arttı. Saatlik kazançlar %108 artarken, işgücü maliyeti de %116 yükseldi; ancak Antalya ve Alanya'da istihdam seviyesi geride kaldı.

Maaşlar arttı ama Antalya ve Alanya geri düştü mask
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2023 yılında konaklama ve yiyecek hizmetlerinde çalışanların maaşları önemli ölçüde arttı. TÜİK'in hazırladığı verilere göre, turizmde istihdam endeksinin 2023 yılında ortalama %5,7 arttı. Bu artış 2022’deki %15,7’lik artışın gerisinde kaldı. Çalışılan saat endeksi de 2023’te %5,8 yükseldi. Ancak Antalya ve Alanya'da turizmde yaşanan personel eksikliği sürüyor. Maaşların artmasına rağmen istihdam düşük seviyede kaldı. 

Brüt ücret-maaş endeksi ise 2023’te ortalama %119 arttı. 2022’deki artış %136’ydı. Konaklama ve yiyecek hizmetlerinde saatlik işgücü maliyeti endeksi 2023’te %116 yükseldi. 2022’deki artış %89’du. Saatlik kazanç endeksi de 2023’te %108 arttı.

Kaynak: Haber Merkezi

# Alanya, Antalya, Saat, 2022

27 Şub 2024 - 19:55 - Ekonomi

Mahreç  Haber Merkezi

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