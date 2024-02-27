27 Şub 2024 - 19:40- Gündem G:

Yalı Çapkını setinde korkunç kaza!

ABONE OL Google News Sayfamız

Fenomen dizi Yalı Çapkını'nın çekimleri sırasında setten çıkan bir çalışan trafik kazası geçirdi.

Yalı Çapkını setinde korkunç kaza! mask
Büyütmek için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin çekimlerinden sonra korkunç bir kaza yaşandı.

Yalı Çapkını’nında focus puller olarak görev yapan Fethi Savaş Altınpulluk çekimlerin yapıldığı Beylerbeyi'ndeki Sakıp Sabancı Yalısı’nın önünde feci bir trafik kazası geçirdi.

Fethi Savaş Altınpulluk, işini bitirip yalıdan çıktı ve kendi aracına doğru gitmek üzere karşıdan karşıya geçerken bir anda sağ şeritten hızla gelen motosikletin çarpmasıyla ağır şekilde yaralandı.

Hemen en yakın Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırılan Altınpulluk, apar topar ameliyata alındı. Beyin ameliyatı geçiren çalışanları için Yalı Çapkını’nın yapım şirketi OGM Pictures seferber oldu.

Fethi Savaş Altınpulluk’un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Dizi ekibini büyük üzüntüye boğan kaza sonrası Sinema Sendikası da kazayla ilgili gerekli yasal süreci takip edeceklerini açıkladı.

Kaynak: MYNET

# kaza, Yalı Çapkını, dizi, set, ilgili, Gelen

27 Şub 2024 - 19:40 - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Yalı Çapkını setinde korkunç kaza! mask
Yalı Çapkını setinde korkunç kaza!
Korkunç kaza! Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı mask
Korkunç kaza! Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı
Alanya'da sokak ortasında işlediği cinayetin ardından yakalanan şüpheli susma hakkını kullandı mask
Alanya'da sokak ortasında işlediği cinayetin ardından yakalanan şüpheli susma hakkını kullandı
Alanya'da vahşet! 4 yavru köpeğin kulak ve kuyruklarını kestiler mask
Alanya'da vahşet! 4 yavru köpeğin kulak ve kuyruklarını kestiler
Alanya'da 20 yıllık muhtar veda ediyor mask
Alanya'da 20 yıllık muhtar veda ediyor
14 yaşındaki öğrenci tartıştığı sınıf arkadaşını bıçakladı mask
14 yaşındaki öğrenci tartıştığı sınıf arkadaşını bıçakladı
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber