Yalı Çapkını setinde korkunç kaza!

Başrollerini Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun paylaştığı Yalı Çapkını dizisinin çekimlerinden sonra korkunç bir kaza yaşandı.
Yalı Çapkını’nında focus puller olarak görev yapan Fethi Savaş Altınpulluk çekimlerin yapıldığı Beylerbeyi'ndeki Sakıp Sabancı Yalısı’nın önünde feci bir trafik kazası geçirdi.
Fethi Savaş Altınpulluk, işini bitirip yalıdan çıktı ve kendi aracına doğru gitmek üzere karşıdan karşıya geçerken bir anda sağ şeritten hızla gelen motosikletin çarpmasıyla ağır şekilde yaralandı.
Hemen en yakın Haydarpaşa Numune Hastanesi’ne kaldırılan Altınpulluk, apar topar ameliyata alındı. Beyin ameliyatı geçiren çalışanları için Yalı Çapkını’nın yapım şirketi OGM Pictures seferber oldu.
Fethi Savaş Altınpulluk’un durumunun ağır olduğu öğrenildi. Dizi ekibini büyük üzüntüye boğan kaza sonrası Sinema Sendikası da kazayla ilgili gerekli yasal süreci takip edeceklerini açıkladı.
Kaynak: MYNET
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.