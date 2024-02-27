Ünlü oyuncu ayrılık sonrası verdiği cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor

Oyuncu Melis Sezen, cesur tarzı ve danslarıyla gündemden düşmüyor. İş insanı Atilla Bingöl ile yaşadığı birliktelik sonrasında cesur tarzıyla sosyal medya gündemini adeta sallamaya başladı. Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle tanınan ve bu rol sonrası aranan oyuncular arasında yer alan Sezen son olarak Gülcemal dizisinde yer almıştı.
GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ
Ayrılık sonrası cesur pozlar veren Melis Sezen pozlarıyla dikkat çekti. Beyaz bir gömlek giyen Melis Sezen altına hiçbir şey giymedi. Bu iddia pozu pek çok beğeni ve yorum alan Sezen gündemde yine olmaya devam ediyor.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.