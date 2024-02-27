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Ünlü oyuncu ayrılık sonrası verdiği cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor

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İş insanı Atilla Bingöl ile birlikte olan oyuncu Melis Sezen ayrılık sonrası verdiği cesur pozlarıyla sosyal medyayı sallamaya başladı.

Ünlü oyuncu ayrılık sonrası verdiği cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor mask
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Oyuncu Melis Sezen, cesur tarzı ve danslarıyla gündemden düşmüyor. İş insanı Atilla Bingöl ile yaşadığı birliktelik sonrasında cesur tarzıyla sosyal medya gündemini adeta sallamaya başladı. Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği 'Derin' karakteriyle tanınan ve bu rol sonrası aranan oyuncular arasında yer alan Sezen son olarak Gülcemal dizisinde yer almıştı.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Ayrılık sonrası cesur pozlar veren Melis Sezen pozlarıyla dikkat çekti. Beyaz bir gömlek giyen Melis Sezen altına hiçbir şey giymedi. Bu iddia pozu pek çok beğeni ve yorum alan Sezen gündemde yine olmaya devam ediyor.

Ünlü oyuncu ayrılık sonrası verdiği cesur pozlarıyla gündemden düşmüyor

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Yer, Son, devam

27 Şub 2024 - 19:37 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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