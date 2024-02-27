Korkunç kaza! Minibüsle otomobil çarpıştı: 1 ölü, 13 yaralı

Mersin'in Silifke ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı.
Abdurrahman Karabıyık'ın kullandığı Silifke'den Gülnar'a yolcu taşıyan 33 C 4540 plakalı minibüs ile Kamil Uysal yönetimindeki 33 K 1146 plakalı otomobil, D-400 kara yolunun Işıklı mevkisinde çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle sürücüsünün kontrolünden çıkan minibüs, yol kenarındaki sulama kanalının sığ bölümüne düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, minibüsteki yolculardan Musa Bozkurt'un (62) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan 2 sürücü ve 11 yolcu ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Bozkurt'un cansız bedeni incelemenin ardından morga götürüldü.
Öte yandan, yaralıların araçlardan çıkarılmasının ardından minibüsün motor bölümü alev aldı. Vatandaşların kanaldan taşıdıkları suyla müdahale ettikleri yangın, bölgeye yönlendirilen arazözle söndürüldü.
Kaynak: AA
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.