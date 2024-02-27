- Asayiş

15 gün önce sevgilisini alıkoyan genç tartışmanın ardından kendini vurdu

ABONE OL Google News Sayfamız

Diyarbakır'da özel güvenlik görevlisi Ş.B. isimli kadının çalıştığı siteye gelen erkek arkadaşı M.Y. (23), yaşadıkları tartışmanın ardından yanında getirdiği tabancayla kendisine ateş ederek intihara kalkıştı. Hastaneye kaldırılan M.Y.'nin hayati tehlikesi sürüyor.

15 gün önce sevgilisini alıkoyan genç tartışmanın ardından kendini vurdu mask
ABONE OL Google News Sayfamız

M.Y. bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan sevgilisi Ş.B.’nin yanına geldi. M.Y. yaşadıkları tartışmanın ardından güvenlik kulübesine girip, yanında getirdiği tabancayla kendisine ateş ederek intihara kalkıştı.

15 GÜN ÖNCE ALIKOYDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayın ardından durum sağlık ekiplerine bildirildi.İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan M.Y.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.Olayla ilgili inceleme başlatılırken, M.Y.’ye 15 gün önce de Ş.B.’yi alıkoymaktan işlem yapıldığı ve serbest kaldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA

# ilgili, sağlık

27 Şub 2024 - 19:32 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Seri İlan sayfası için buraya tıklayın.

Konya'da miras kavgası kanlı bitti mask
Konya'da miras kavgası kanlı bitti
258 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı mask
258 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı
Uygulamaya takılan araçların tam yüzde 78’ine ceza kesildi mask
Uygulamaya takılan araçların tam yüzde 78’ine ceza kesildi
Önce eski eşini vurdu sonra kendi hayatına son verdi mask
Önce eski eşini vurdu sonra kendi hayatına son verdi
3 yaşındaki çocuk parktaki spor aletlerine sıkıştı mask
3 yaşındaki çocuk parktaki spor aletlerine sıkıştı
Kayıp aranıyordu; çayda cansız bedeni bulundu mask
Kayıp aranıyordu; çayda cansız bedeni bulundu
  1. DE
  2. EN
  3. RU
  4. Dim Radyo
  5. Dim Tv

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL
Çorum Haber