15 gün önce sevgilisini alıkoyan genç tartışmanın ardından kendini vurdu

M.Y. bir sitede güvenlik görevlisi olarak çalışan sevgilisi Ş.B.’nin yanına geldi. M.Y. yaşadıkları tartışmanın ardından güvenlik kulübesine girip, yanında getirdiği tabancayla kendisine ateş ederek intihara kalkıştı.

15 GÜN ÖNCE ALIKOYDUĞU ÖĞRENİLDİ

Olayın ardından durum sağlık ekiplerine bildirildi.İlk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılan M.Y.’nin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.Olayla ilgili inceleme başlatılırken, M.Y.’ye 15 gün önce de Ş.B.’yi alıkoymaktan işlem yapıldığı ve serbest kaldığı öğrenildi.

Kaynak: DHA