Survivor'dan diskalifiye edilen Sema'dan ilk paylaşım

Survivor All Star'ın bu sezonunda sular bir saniye durulmuyor. Kaosun eksik olmadığı yarışmaya sonradan dahil olan olimpiyat atleti Sema Aydemir, olimpiyat atleti Pınar Saka ile ettiği büyük kavganın ardından diskalifiye edildi.

SEMA'DAN İLK AÇIKLAMA

Diskalifiye edilmesinin ardından 1.9 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabından ilk kez açıklama yapan Sema Aydemir, özür diledi.

Aydemir paylaşımında, "Ben ailemin beni yetiştirdiği gibi, öğrendiğim gibi, inandığım gibi davranamadım. Yenildim. Yaşattıklarım için özür dilerim. Bu utanç en büyük cezam." ifadelerini kullandı.

Kaynak: KARAR