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İkinci Dilan Polat vakası mı geliyor? Belinde silahla arabasının üzerinde para dağıtan fenomen gözaltına alındı

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Sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren, lüks bir otomobilin üzerine çıkıp dans ederek para dağıttı. Belinden silah da çıkaran Dalveren o anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı. Görüntülerin ardından emniyet ekipleri fenomeni gözaltına aldı.

İkinci Dilan Polat vakası mı geliyor? Belinde silahla arabasının üzerinde para dağıtan fenomen gözaltına alındı mask
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, parada sahtecilik ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Bu çalışmaların sırasında ise  sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren’in lüks araçta sahte para ve silah paylaşımı yaptı ve ekipler harekete geçti. Polis, Dalveren’i Maltepe’de düzenlediği operasyonla yakalayarak emniyete götürdü.

DİLAN POLAT VE DİĞER FENOMENLERLE İRTİBATTA

Dalveren'in evi, aracı ve iş yerinde yapılan aramalarda bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 grivna, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe ile dijital materyaller ele geçirildi. Suç gelirlerinin aklanması suçuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat ile dosyadaki diğer fenomenlerle de yoğun irtibatlı olduğunun belirlendiği öğrenildi.

Kaynak: Haber Merkezi

# Sosyal, Soruşturma, Polis, araç, İstanbul

27 Şub 2024 - 18:35 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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