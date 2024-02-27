İkinci Dilan Polat vakası mı geliyor? Belinde silahla arabasının üzerinde para dağıtan fenomen gözaltına alındı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, parada sahtecilik ve ateşli silahlar kanununa muhalefet suçlarının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.
Bu çalışmaların sırasında ise sosyal medya fenomeni Aleyna Dalveren’in lüks araçta sahte para ve silah paylaşımı yaptı ve ekipler harekete geçti. Polis, Dalveren’i Maltepe’de düzenlediği operasyonla yakalayarak emniyete götürdü.
DİLAN POLAT VE DİĞER FENOMENLERLE İRTİBATTA
Dalveren'in evi, aracı ve iş yerinde yapılan aramalarda bin 200 dolar, 250 euro, 50 manat, 50 grivna, para sayma makinesi, sahte emniyet araç giriş kartı, kelepçe ile dijital materyaller ele geçirildi. Suç gelirlerinin aklanması suçuna yönelik soruşturma kapsamında tutuklu bulunan Dilan Polat ile dosyadaki diğer fenomenlerle de yoğun irtibatlı olduğunun belirlendiği öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.