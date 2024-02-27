27 Şub 2024 - 18:37- Gündem G:

Alanya'da sokak ortasında işlediği cinayetin ardından yakalanan şüpheli susma hakkını kullandı

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Alanya’da bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı olayla ilgili gözaltına alındıktan sonra adliye sevk edilen cinayet şüphelisi M.E. mahkemede susma hakkını kullandıktan sonra beraberindeki 2 kişiyle birlikte tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak araştırılıyor

Alanya'da sokak ortasında işlediği cinayetin ardından yakalanan şüpheli susma hakkını kullandı mask
Alanya'da sokak ortasında işlediği cinayetin ardından yakalanan şüpheli susma hakkını kullandı
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Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Güllerpınarı Mahallesi'nde 20 Şubat'ta Ömer Karaman’ın (42) öldürüldüğü, bir kişinin de yaralandığı silahlı kavgadan sonra kaçan M.E'nin yakalanması için çalışma başlatmıştı. Yapılan çalışmalarda cinayet şüphelisi M.E. ile olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 10 zanlı polis ekiplerince yakalanmıştı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edilmişti. Saatler süren mahkemenin ardından cinayet şüphelisi M.E’nin susma hakkını kullandığı belirtildi. Cinayet şüphelisi ile beraberindeki 2 kişi olan İ.A. ve C.Ç. tutuklanırken. 8 şüpheliden 1’i adli kontrol cezası ile 7 kişi de savcılıktan serbest kalmıştı. Olayla ilgili soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ

Alanya’da 20 Şubat tarihinde saat 16.00 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi, Yalı Taksi karşısında sahilde koruması V.A. ile birlikte yürüyüş yapan Ömer Karaman henüz bilinmeyen nedenle 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Silahla karnına çok sayıda mermi isabet etmesiyle ağır yaralanan Ömer Karaman kaldırıldığı Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybederken, ayağından yaralanan koruması V.A. tedaviye alındı. Şüpheli M.E. ise olay yerinden kaçtı. Asayiş Büro Amirliği Cinayet ekiplerince zanlı M.E. ile ilişkisi oldukları değerlendirilen toplam 8 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerin iş yerinde de arama yapıldı. Cinayeti işlediği iddia edilen M.E. yapılan teknik ve fiziki takip sonrası Mahmutlar Mahallesi'nde yakalandı. Asayiş Büro Amirliğinde konuşmayan zanlı M.E. ile birlikte 11 kişi yoğun güvenlik önlemleri altında Alanya Adliyesi’ne sevk edildi.

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27 Şub 2024 - 18:37 - Gündem

Mahreç  Haber Merkezi

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