Antalya'da 'sanal escortluk' operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya merkezli Adana ve Konya’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İnternet ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden sahte escort ilanları verip, arayan şahıslardan ön ödeme ve taksi ücreti adı altında aldıkları paraları kullanmış oldukları banka hesaplarına yatırılmasını sağlayan ve bu yöntemle 26 kişiyi dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca ilgili kişilerin müstehcen görüntülerini de alarak şantaj yoluyla da para talep ettikleri anlaşıldı.
Yapılan aramada 31 adet cep telefonu, 34 adet sim kart, 6 adet bilgisayar, 3 adet tablet, 2 adet hafıza kartı, 2 adet USB flash bellek, bir miktar narkotik madde ele geçirildi.
4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Yakalanan 22 şüpheliden 9’u Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. 13 şüpheliden 3’ü Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yurt dışı yasağı, 6’sına ev hapsi uygulanırken, 4 şüpheli tutuklandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.