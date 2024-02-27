- Asayiş

Antalya'da 'sanal escortluk' operasyonu: 22 şüpheli yakalandı

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Antalya merkezli Adana ve Konya'da 'sanal escort' siteleri üzerinden dolandırıcılık yapanlara yönelik eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi; 22 şüpheli yakalandı.

"Fuhuş kartviziti" dağıtırken yakalanınca tutuklandı mask
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Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde Antalya merkezli Adana ve Konya’da eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. İnternet ve sosyal paylaşım siteleri üzerinden sahte escort ilanları verip, arayan şahıslardan ön ödeme ve taksi ücreti adı altında aldıkları paraları kullanmış oldukları banka hesaplarına yatırılmasını sağlayan ve bu yöntemle 26 kişiyi dolandırdıkları belirlendi. Ayrıca ilgili kişilerin müstehcen görüntülerini de alarak şantaj yoluyla da para talep ettikleri anlaşıldı.

Yapılan aramada  31 adet cep telefonu, 34 adet sim kart, 6 adet bilgisayar, 3 adet tablet, 2 adet hafıza kartı, 2 adet USB flash bellek, bir miktar narkotik madde ele geçirildi.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Yakalanan 22 şüpheliden 9’u Cumhuriyet savcısının talimatıyla serbest bırakıldı. 13 şüpheliden 3’ü Sulh Ceza Hakimliğince hakkında yurt dışı yasağı, 6’sına ev hapsi uygulanırken, 4 şüpheli tutuklandı. 

Kaynak: Haber Merkezi

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27 Şub 2024 - 18:05 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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