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Parktaki talihsiz kazada lise öğrencisi hayatını kaybetti

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Ankara Mamak'ta lise öğrencisi Devran Kara (15), parkta ağacı oymaya çalışırken kazayla bıçağın kasık bölgesine isabet etmesi sonucu hayatını kaybetti.

Parktaki talihsiz kazada lise öğrencisi hayatını kaybetti mask
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Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda lise öğrencisi Devran Kara, bıçak ile parktaki ağacın üzerinde oyuk açmaya çalışırken dengesini kaybetti. Elindeki bıçak kasık bölgesine isabet eden ve atardamarı kesilen Kara, ağır yaralandı.

ATARDAMARI KESİLDİ

Olayı görenlerin ihbarıyla  sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kara, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Devran Kara, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, parkta inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor. 

Kaynak: DHA

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27 Şub 2024 - 18:00 - Asayiş

Mahreç  Haber Merkezi

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