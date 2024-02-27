Parktaki talihsiz kazada lise öğrencisi hayatını kaybetti

Dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda lise öğrencisi Devran Kara, bıçak ile parktaki ağacın üzerinde oyuk açmaya çalışırken dengesini kaybetti. Elindeki bıçak kasık bölgesine isabet eden ve atardamarı kesilen Kara, ağır yaralandı.
ATARDAMARI KESİLDİ
Olayı görenlerin ihbarıyla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kara, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Devran Kara, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Polis, parkta inceleme yaparken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.