Emekli promosyonları güncellendi! Şubat 2024’te en yüksek promosyonu veren bankalar hangileri?

Bazı bankalarda promosyon tutarı 15 bin TL’ye ulaştı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?

En Yüksek Promosyon Veren Bankalar:

ING Bank: 10.000 TL’ye varan nakit promosyon + 5.000 TL’ye varan ek promosyon (Otomatik Fatura Talimatı ile) = 15.000 TL’ye varan toplam promosyon

Türkiye Finans: 12.500 TL’ye varan nakit promosyon

Yapı Kredi: 9.000 TL’ye varan nakit promosyon + 1.000 TL ek ödül (Ek Ödül Taahhütnamesi ile) = 10.000 TL’ye varan toplam promosyon

Akbank: 10.000 TL’ye varan nakit promosyon + 2.500 TL chip-para (5 yeni otomatik fatura talimatı ile) = 12.500 TL’ye varan toplam promosyon

İş Bankası: 7.500 TL’ye varan nakit promosyon

Garanti BBVA: 7.500 TL’ye varan nakit promosyon + 1.000 TL bonus (500 TL harcama ile) = 8.500 TL’ye varan toplam promosyon

Diğer Bankaların Promosyonları:

Ziraat Bankası: 5.000 TL’ye varan nakit promosyon

Vakıfbank: 5.000 TL’ye varan nakit promosyon

Halkbank: 5.000 TL’ye varan nakit promosyon

Denizbank: 5.000 TL’ye varan nakit promosyon

QNB Finansbank: 8.000 TL’ye varan nakit promosyon + 1.200 TL yıllık kredi kartı indirimi = 9.200 TL’ye varan toplam promosyon

Promosyonlardan Faydalanmak İçin:

Emekli maaşınızı taşımak istediğiniz bankaya şubeye gitmeniz veya bankanın internet bankacılığı/mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmanız yeterlidir.

Maaşınızı 3 yıl süre ile bankadan almayı taahhüt etmeniz gerekmektedir.

Bankaların promosyon kampanyaları değişiklik gösterebilir. Güncel bilgiler için bankaların internet sitelerini ve mobil uygulamalarını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.

Emekli promosyonu dışında bankaların sunduğu diğer avantajları da göz önünde bulundurmanızda fayda var. Bu avantajlar arasında;

Hesap işletim ücretlerinin ücretsiz olması

Yüksek faizli mevduat hesapları

Düşük faizli krediler

Ücretsiz kredi kartları

Sigorta indirimleri

Hangi bankanın size en uygun olduğunu belirlemek için tüm bu faktörleri göz önünde bulundurmanız ve karşılaştırma yapmanız önemlidir.