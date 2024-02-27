Emekli promosyonları güncellendi! Şubat 2024’te en yüksek promosyonu veren bankalar hangileri?

Bazı bankalarda promosyon tutarı 15 bin TL’ye ulaştı. Peki, hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
En Yüksek Promosyon Veren Bankalar:
ING Bank: 10.000 TL’ye varan nakit promosyon + 5.000 TL’ye varan ek promosyon (Otomatik Fatura Talimatı ile) = 15.000 TL’ye varan toplam promosyon
Türkiye Finans: 12.500 TL’ye varan nakit promosyon
Yapı Kredi: 9.000 TL’ye varan nakit promosyon + 1.000 TL ek ödül (Ek Ödül Taahhütnamesi ile) = 10.000 TL’ye varan toplam promosyon
Akbank: 10.000 TL’ye varan nakit promosyon + 2.500 TL chip-para (5 yeni otomatik fatura talimatı ile) = 12.500 TL’ye varan toplam promosyon
İş Bankası: 7.500 TL’ye varan nakit promosyon
Garanti BBVA: 7.500 TL’ye varan nakit promosyon + 1.000 TL bonus (500 TL harcama ile) = 8.500 TL’ye varan toplam promosyon
Diğer Bankaların Promosyonları:
Ziraat Bankası: 5.000 TL’ye varan nakit promosyon
Vakıfbank: 5.000 TL’ye varan nakit promosyon
Halkbank: 5.000 TL’ye varan nakit promosyon
Denizbank: 5.000 TL’ye varan nakit promosyon
QNB Finansbank: 8.000 TL’ye varan nakit promosyon + 1.200 TL yıllık kredi kartı indirimi = 9.200 TL’ye varan toplam promosyon
Promosyonlardan Faydalanmak İçin:
Emekli maaşınızı taşımak istediğiniz bankaya şubeye gitmeniz veya bankanın internet bankacılığı/mobil uygulaması üzerinden başvuru yapmanız yeterlidir.
Maaşınızı 3 yıl süre ile bankadan almayı taahhüt etmeniz gerekmektedir.
Bankaların promosyon kampanyaları değişiklik gösterebilir. Güncel bilgiler için bankaların internet sitelerini ve mobil uygulamalarını kontrol etmenizi tavsiye ederiz.
Emekli promosyonu dışında bankaların sunduğu diğer avantajları da göz önünde bulundurmanızda fayda var. Bu avantajlar arasında;
Hesap işletim ücretlerinin ücretsiz olması
Yüksek faizli mevduat hesapları
Düşük faizli krediler
Ücretsiz kredi kartları
Sigorta indirimleri
Hangi bankanın size en uygun olduğunu belirlemek için tüm bu faktörleri göz önünde bulundurmanız ve karşılaştırma yapmanız önemlidir.
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Yorum yazarak Yeni Alanya Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Yeni Alanya Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.