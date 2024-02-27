Alanya'da 20 yıllık muhtar veda ediyor

ALANYA'NIN en kalabalık mahallelerinden olan Mahmutlar'da uzun yıllardır muhtarlık görevini üstlenen Ahmet Top, 20 yıllık hizmetinin sona erdiğini söyledi. Muhtar Top, CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik’in ekibinde yer aldığını ve Alanya halkının en doğru kararı vereceğine inandığını belirtti. Dürüst bir başkan adayı ve ekibiyle birlikte manifestoya imza attıklarını ifade etti. Konuya ilişkin Dim TV’ye özel açıklamalarda bulunan Top, “Mahmutlar’da 20 yıldır halkın teveccühüyle muhtarlık yaptım. Bugüne kadar bana oy veren vermeyen, karşımda aday olan herkese sonsuz teşekkür ediyorum. 20 yıllık muhtarlık sürecini 31 Mart günü noktalıyorum. Yeni muhtar seçilecek adaya başarılar diliyorum. Bütün adaylara eşit mesafedeyim. Hak eden kazansın. CHP Alanya Belediye Başkan Adayı Osman Tarık Özçelik’in ekibinde yer aldım. Alanya halkının en doğru kararı vereceğini düşünüyorum. Dürüst başkan adayı ve ekibiyle birlikte manifestoya imza attık. Başladık, başaracağız” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi