Survivor'da yumruklu kavga! Sema ve Pınar birbirine girdi

Survivor All Star 2024'te Pınar ve Sema arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Son bölümde ise tansiyon giderek yükseldi ve ikili yumruk yumruğa kavga etti.
ADADA BÜYÜK KAVGA
Sema, Pınar'a dönüp "Niye benden uzak durmuyorsun? İnsanlara hakaret edemezsin, o yılan dilinle sokamazsın" dedi. Pınar ise "Uzak dur!" diye uyarıda bulundu. Ardından ortam gittikçe gerildi ve Sema tekme attı Diğer yarışmacıların büyüyen kavgayı güçlükle yatıştırdığı görüldü. O anlarda ise kargaşa yaşandı.
Kaynak: Haber Merkezi
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Yeni Alanya Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Yeni Alanya Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.