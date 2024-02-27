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Survivor'da yumruklu kavga! Sema ve Pınar birbirine girdi

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Survivor All Star kavgalarıyla gündem olmaya devam ediyor. Son bölümde Sema ve Pınar arasında çıkan yumruklu kavga gündeme oturdu.

Survivor'da yumruklu kavga! Sema ve Pınar birbirine girdi mask
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Survivor All Star 2024'te Pınar ve Sema arasındaki gerilim artarak devam ediyor. Son bölümde ise tansiyon giderek yükseldi ve ikili yumruk yumruğa kavga etti. 

ADADA BÜYÜK KAVGA


Sema, Pınar'a dönüp "Niye benden uzak durmuyorsun? İnsanlara hakaret edemezsin, o yılan dilinle sokamazsın" dedi. Pınar ise "Uzak dur!" diye uyarıda bulundu. Ardından ortam gittikçe gerildi ve Sema tekme attı Diğer yarışmacıların büyüyen kavgayı güçlükle yatıştırdığı görüldü. O anlarda ise kargaşa yaşandı. 

Kaynak: Haber Merkezi

# 2024, Son, devam

27 Şub 2024 - 17:15 - Magazin

Mahreç  Haber Merkezi

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